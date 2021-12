Los pasteleros murcianos afrontan estas fiestas navideñas "ilusionados" pero con "bastante preocupación" por el incremento de casos de coronavirus en la Región, y piden a la ciudadanía que consuma dulces artesanales para contribuir a la recuperación del sector, también afectado por la pandemia.

Juan Carlos Hernández, propietario de Confiterías Maite y portavoz de la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería de Murcia (Arepa), ha explicado que el sector creía que esta Navidad se viviría de forma "diferente" al pasado año, pero, ha dicho, "cada vez se parece más".

Así, los pasteleros intentan adaptarse "lo mejor que se puede" a un contexto complicado marcado por el aumento de positivos en covid, aunque, eso sí, tras unas fiestas, las de principios de diciembre, en las que las ventas "no han ido del todo mal".

Y esto, según Hernández, a pesar de que las época prenavideña se ha hecho de rogar este año, con un comienzo "mucho más lento" de lo esperable. A pesar de ello, "comercialmente no va mal del todo, mejor que el año pasado", ha dicho el representante de Arepa, quien, no obstante, vive con incertidumbre el momento actual.

El pastelero ha señalado que este año abundan los cáterin de empresas y los encargos para comer en casa. Eso sí, los dulces estrella no han cambiado mucho: pasta de almendras, cordiales, polvorones, turrones, delicias y mantecados no faltan en la mesa.

También tienen una gran aceptación los llamados 'Murciatone', una versión murciana del 'Panettone' italiano que desvela la esencia de la Región a través de productos de la tierra como limones, naranjas, albaricoques, almendras y pasas, entre otros.

Artesanal frente a industrial

Hernández ha explicado que el de la pastelería es un sector muy arraigado en la Región que emplea ingredientes de primera calidad frente a la denominada pastelería industrial, que representa una mayoría de los pasteles que se producen.

Por ello, ha reivindicado el papel de la pastelería artesanal, auspiciada a través de un gremio con historia, más pegado a la ciudadanía y que utiliza para su elaboración productos "más saludables".