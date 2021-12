La Nochebuena y Nochevieja de 2021 se quedan, de nuevo, sin las fiestas hasta altas horas de la madrugada. El Gobierno regional ha decidido limitar el horario de todos los establecimientos de actividades no esenciales hasta la una de la madrugada, por lo que a esa hora deberán bajar la persiana locales de hostelería, celebraciones y ocio nocturno.

El objetivo: contener la sexta ola de contagios de coronavirus, que ha elevado el nivel de riesgo de la Región de Murcia hasta el nivel 3 alto, con una incidencia de 1.042 casos por 100.000 habitantes a 14 días y a 646 a 7 días.

El Comité de Seguimiento Covid acordaba este jueves nuevas restricciones que entraban en vigor la pasada medianoche y que seguirán vigentes hasta el 14 de enero. Así, en hostelería y restauración se limita el número de comensales a un máximo de 10 personas por mesa en interior y 12 en exterior.

En estas actividades, se podrá llegar al 75 por ciento de aforo interior si se solicita el certificado covid, al estar el nivel regional en 3 alto.

En caso de decidir no solicitarlo se aplicará el nivel de alerta municipal, es decir, el 75 por ciento del aforo en nivel 2 (Abanilla y Campos del Río), el 50 por ciento del aforo en nivel 3 (en el que están 7 municipios: Calasparra, Lorca, Mazarrón, Mula, Pliego, Puerto Lumbreras y Ulea), y el 30 por ciento en nivel 4 (en el que hay 36 localidades: Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Los Alcázares, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Librilla, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, Ojós, Ricote, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión, Villanueva del Río Segura y Yecla).

El consumo será siempre sentado en barra, mesas interiores o mesas exteriores.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, que compareció ayer tras el encuentro del Comité Covid, también informó de que el ocio queda equiparado a las mismas condiciones que la hostelería y restauración, por lo que no se permite usar las pistas de baile. Considerando también ocio las fiestas organizadas de Nochebuena y Nochevieja.

En los eventos multitudinarios el aforo máximo interior será del 50 por ciento y con los asistentes sentados. También deberán permanecer sentados los asistentes a desfiles navideños y espectáculos itinerantes, quedando delimitado todo el recorrido.

Pedreño insistió en que «no se puede consumir en la calle y no estarán permitidas las concentraciones en la vía pública», como una forma de acabar con el ya tradicional ‘tardeo’ de Nochebuena y Nochevieja.

El aumento de contagios ha llevado a la Región de Murcia a subir el nivel de alerta, pasando del 2 medio al 3 alto. Por lo que desde Salud también se hacen una serie de recomendaciones como evitar la interacción social, que en las reuniones sociales y familiares no haya más de 10 personas, ventilar los interiores, valorar la vulnerabilidad de las personas que asisten a encuentros familiares, así como hacerse un test de antígenos en las 24-48 horas previas a estas reuniones.

Según informaron los expertos durante la reunión del Comité Covid, la curva de contagios en vertical de la sexta ola está reproduciendo la misma gráfica que se registró en enero de 2021, tras las fiestas navideñas, aunque ahora se ha adelantado la incidencia en el calendario y se está disparando antes de los días festivos. Sin embargo, en esta ocasión los casos de covid son casi asintomáticos.

El PSOE pregunta por los fondos covid y Cs carga contra «el toque de queda» Tras el anuncio del Gobierno, llegaron las reacciones políticas. La portavoz del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, exigió ayer a López Miras que aclare el destino de los 500 millones de euros que el Gobierno envió para reforzar la sanidad y que atienda las demandas de los alcaldes de la Región de Murcia. Fernández tiene claro que Miras ha demostrado su «incapacidad» para gestionar una crisis, al tiempo que se pregunta «dónde ha ido a parar el dinero que envió el Estado» porque «ni se ha reforzado» la sanidad «ni ha llegado un solo euro a los ayuntamientos». Ciudadanos y Vox, por otro lado, han condenado el «toque de queda encubierto» y Podemos ha cargado contra lo que entiende como un nuevo castigo a la hostelería. La coordinadora autonómica de Cs, María José Ros, habló de «toque de queda encubierto que pagarán, como siempre, los empresarios, ante la falta de actuaciones previsoras».



Las cifras que respaldan las nuevas restricciones se centran en que el 88 por ciento de la población se encuentra en nivel de riesgo 4 muy alto.

Además, en la última jornada los pacientes ingresados en UCI siguen aumentando, lo que incrementa la presión sobre las unidades de críticos. Precisamente, las UCI de los hospitales de Murcia (Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía) están esta semana ampliando las zonas de ingreso ante la saturación que ya soportan por los ingresos Covid, tal y como adelantaba este miércoles LAOPINIÓN.

«Las decisiones son totalmente improvisadas»

Las nuevas restricciones anunciadas ayer por el Gobierno regional han caído como un jarro de agua fría sobre los empresarios del sector de la hostelería murciana sólo 24 horas antes de Nochebuena.

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hoytú), Jesús Jiménez, valoraba ayer las decisiones del Ejecutivo y del Comité Covid como un nuevo gesto de «improvisación e incapacidad» de la Región de Murcia.

«Vimos que 18 presidentes han sido incapaces de ponerse de acuerdo en algo, incapaces de llegar a un acuerdo común para todos los españoles y que nos llevará a tener 17 navidades distintas en función de la comunidad en la que nos encontremos», señalaba Jiménez en referencia a la Conferencia de Presidentes que se celebró el miércoles y que ha empujado a la Región de Murcia a tomar las medidas que se anunciaban ayer.

El presidente de Hoytú arremete contra el cambio de criterio de la Consejería de Salud murciana, que «ha pasado de permitir aforos del cien por cien en ocio nocturno con pasaporte covid voluntario a reducirlos al 30 por ciento con pasaporte covid obligatorio y cuatro días después anuncia nuevas medidas».

«Las decisiones de la Consejería son totalmente improvisadas a un día de Nochebuena», afirma Jiménez, quien cree que «está injustificado que Salud sólo centre las medidas en restricciones nuevamente al sector de la hostelería».

Además, hace referencia a un informe del Instituto de Salud Carlos III conocido esta misma semana y en el que se indica que «desde que se inició la pandemia y hasta ahora los contagios en la hostelería apenas llegaban al 3 por ciento, frente a los casos que se están produciendo en los hogares y en las reuniones sociales y que llegan a alcanzar el 36 por ciento».

El presidente de Hoytú dice que «vemos cómo se van a suspender todas las cenas de Nochebuena y Nochevieja, los cotillones, pero no se va a impedir la celebración de esas fiestas a nivel particular, por lo que nuevamente en enero seguiremos teniendo focos de contagios de los que se culpará a la hostelería y al turismo». Desde la Federación dicen no entender la decisión de la Consejería de Murcia frente a las de otras comunidades.