Si te has portado bien este año y aún no sabes qué pedir, autorregalarte o regalar a tus seres queridos para esta Navidad, nuestra región te lo pone muy fácil para que aciertes, sí o sí. Y es que, los mejores regalos no necesitan envoltorio alguno, son experiencias; las mismas que pasan a convertirse en recuerdos imborrables.

A continuación, encontrarás algunas sugerencias para que estas fiestas sean mágicas en la Región de Murcia. Regala naturaleza y aventura Sentir adrenalina, contactar con la naturaleza y respirar aire puro. Si te encantan estas sensaciones, nada como un descenso por el río Segura para conocer el cañón de Almadenes desde su interior en balsa o canoa. Descubrirás uno de los parajes más impresionantes de nuestra Región: el bosque de ribera y la riqueza de su flora y de su fauna. Una jornada de lo más divertida que puedes compartir en familia, con amigos o en pareja. Regala cultura Aprovecha estos días navideños para regalar cultura, un acierto siempre. Las ciudades de Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz te esperan para que, acompañado de un guía oficial de la Región de Murcia, puedas redescubrir todo su patrimonio histórico y conocer cada una de sus curiosidades. Tienes hasta el 29 de diciembre para elegir entre las 8 rutas culturales gratuitas que oferta Turismo Región de Murcia. Regala historia Si buscas un regalo con el que sorprender, una cena en las almenas del Castillo de Lorca puede ser una muy buena opción. Combina pasadizos secretos, mazmorras escondidas, tesoros legendarios y murallas con una gastronomía deliciosa. Y si quieres 'Una de Romanos', el destino elegido ha de ser la ciudad de Cartagena. Regala un recorrido por la antigua Carthago Nova que comienza en el Museo del Teatro Romano, continúa por el Museo del Foro Romano Molinete, y culmina esta inmersión en la Cartagena romana con la degustación de una rica tapa de tradición mediterránea. Regala salud y relax Te mereces un descanso y ponerle punto y final a este 2021 con cuerpo y mente en ‘modo relax’. Olvídate de las preocupaciones y desconecta, te lo mereces. La mejor manera de conseguirlo es visitando cualquiera de los balnearios, spas o centros de talasoterapia de nuestra región. Tienes tres balnearios a tu disposición: el de Archena, el de Leana (en Fortuna), y el Bahía de los Delfines (en Mazarrón). Si te apetece spa y mar, puedes ir al Hotel Puerto Juan Montiel en Águilas, o al Entremares en La Manga. Si vas a San Pedro del Pinatar, podrás elegir entre los spas de los hoteles Thalasia, Lodomar y Aguas Salinas. Regala sabor Porque todos los días hay algo que celebrar, y no hay mejor modo de hacerlo que con los 1.001 sabores. Este año hemos sido la Capital Española de la Gastronomía. Y aunque el próximo 2022 seguiremos ofreciendo lo mejor de nuestra tradición y vanguardia culinaria, irse de tapeo con seres queridos en estas fechas tan señaladas y exprimir el título de capital gastronómica, es un plan infalible. Entra en www.murciaturistica.es y encuentra estas y muchas otras propuestas vivir una Navidad de lo más dulce en tu Región.