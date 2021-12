El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad, el 26711, se ha repartido entre cuatro municipios de la Región de Murcia. El número se ha distribuido en El Perolo de San Pedro del Pinatar, al igual que los otros dos quintos, en Ceutí, en Cartagena y en Alcantarilla.

La administración de Lotería de la avenida de los Reyes Católicos de Alcantarilla ha repartido en este Sorteo Extraordinario de Navidad un quinto premio, el número 26711, del que han vendido una serie completa de diez décimos.

El lotero, Juan Marín, se ha enterado por LAOPINIÓN de que había repartido este premio, el primero que da en toda su trayectoria profesional al frente de esta administración de la localidad murciana y no podía ocultar su alegría tras comprobar que este quinto premio ha sido muy repartido entre los vecinos de Alcantarilla.

"Es el primer premio que damos, estoy muy contento, no me lo creo", explicaba mientras comprobaba que han sido diez décimos los que ha venido en ventanilla, cada uno de ellos premiado con 6.000 euros. "No es un número al que estuviera asociado ningún grupo o peña del pueblo, se han venido sueltos, de los números salpicados que tenemos en ventanilla", indicaba este miércoles Marín.

El 26711 está premiado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros por décimo jugado.Puedes comprobar si tus décimos han sido premiados aquí.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo premiado.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de importe inferior o igual a 40.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.