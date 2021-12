PREMIO ARCO IRIS 2021 A LA PERSONALIDAD: MANUEL CAMPO VIDAL

Manuel Campo Vidal: “Estoy impactado por la riqueza creativa, la innovación y la fortaleza de las cooperativas. En los trabajos de Next Educación sobre despoblación y reto demográfico, hemos detectado que allí donde hay una cooperativa hay una fijación de población segura; es una garantía”¡

PREMIO ARCO IRIS 2021 AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: CÁTEDRA DE ECONOMÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

“Sin apoyo económico no es posible desarrollar proyectos, pero sin apoyo humano tampoco. En este aspecto tenemos superávit con un grupo formado por más de cincuenta profesores investigadores y por profesores de otras universidades. Además, la cátedra es afortunada de contar con las organizaciones de la Economía Social y, en especial, con la sinergia mantenida con Ucomur desde sus inicios”.

PREMIO ARCO IRIS 2021 AL APOYO EMPRESARIAL COOPERATIVO: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

“La razón de ser del INFO son las empresas, los autónomos, los emprendedores y las cooperativas. Hace unos días me decía Juan Antonio que ahora el INFO era más humano. Y sí, el INFO ha demostrado que tiene corazón y que percibe como suyas las necesidades de las empresas y cooperativas de la región”.

PREMIO ARCO IRIS 2021 AL COMPROMISO EN EL RETO DEMOGRÁFICO: COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

“Este premio reconoce a las cooperativas del sector agrario por estar haciendo región. Una cooperativa es un grupo de valientes que monta una empresa, vende un producto y da trabajo y valor a su pueblo. Eso hacemos”.

PREMIO ARCO IRIS A LA IMPLANTACIÓN COOPERATIVA EN EL TERRITORIO: AYUNTAMIENTO DE LORCA

“Lorca no se entiende sin sus cooperativas, pero no de ahora, esto ocurre desde hace años. Tenemos cooperativas en todos los sectores y podemos presumir, especialmente, de la cooperativa agrícola y ganadera. Somos referente en el mundo del cooperativismo en el sector privado con algunas cooperativas en los primeros puestos de los rankings nacionales”.

PREMIO ARCO IRIS A TODA UNA VIDA COOPERATIVA: DIEGO DE LORENZO. DIRECTOR DE ASISA

“Somos nueve mil médicos incluidos en un marco cooperativo de igualdad. Desde los años setenta hemos crecido mucho porque lo que hemos ido ganando se ha reinvertido para crear servicios complementarios y, posiblemente, lo más importante que hemos creado son las diversas clínicas. Represento a una entidad que ha sido ejemplo de éxito de la gestión sanitaria dentro del marco cooperativo”.

PREMIO ARCO IRIS A LAS COOPERATIVAS: ALUMADER NOROESTE S.COOP POR LA INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN

“Da gusto comprobar que se nos tiene en cuenta se reconoce nuestro trabajo. Poco más podemos decir, excepto gracias, especialmente a Ucomur por estar siempre ahí”

SAMIANIEGO S.COOP POR EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO

“Este premio pone en valor la importancia de los nuevos retos que debemos afrontar los centros educativos. Hace más de diez años que creamos nuestra primera cooperativa escolar para demostrarles que la economía social aporta valor a la sociedad. Hemos ido creciendo y añadiendo metodologías para desarrollar proyectos con impacto real en el entorno”.

EGALECO LAB S.COOP POR SU APUESTA POR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE IGUALDAD

“Para nosotras una cooperativa siempre fue la única opción, porque cooperativa significa democracia, participación, autonomía, implicación con la comunidad, formación, educación, e Igualdad. Tener una cooperativa era ser consecuente con nuestros principios. Es coherente con quienes somos y con lo que hacemos. Sumamos en el esfuerzo para continuar el legado del cooperativismo

CIMIENTO ESPECIAL, PREMIO ARCO IRIS 2021: CHARO BERNABÉ, TÉCNICA DE UCOMUR

“Gracias por este reconocimiento. Cuando empecé en Ucomur, cuando me fichó Juan Antonio, me preguntaban quienes me conocían cuántas cooperativas había en Murcia y yo decía, 1+1= infinito; porque empezó una, y otra, y luego otra más y aquí estamos… infinito. El cooperativismo sigue creciendo y no ha dejado de hacerlo desde entonces”.