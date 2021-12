Los ingresos de pacientes covid en las UCI de los hospitales de la Región están poniendo al límite a los equipos de críticos, unas unidades que ya se están viendo desbordadas con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina.

Los ingresos en UCI han aumentado un 55 por ciento en la última semana, al pasar de 36 a 56 pacientes, mientras que la presión hospitalaria en planta va a un ritmo menor, con un aumento del 31 por ciento. En la actualidad hay 250 pacientes covid frente a los 190 de hace una semana.

Los hospitales Reina Sofía y Morales Meseguer ya trabajaban ayer en ampliar los espacios para pacientes críticos, situación a la que se sumará en breve la Arrixaca y que ya puso en marcha hace unos días el Rosell de Cartagena, con la apertura de 8 nuevas camas para el Complejo Hospitalario de Cartagena.

Las unidades de respiratorio no están mucho mejor, ya que son las que están atendiendo a los pacientes covid que necesitan ventilación en planta. «Nuestra Unidad de Respiratorio está con plena ocupación de pacientes covid», indican desde el Servicio de Neumología del Hospital Santa Lucía, cuyos responsables piden «no bajar la guardia y extremar las precauciones».

La subdirectora médica del Hospital Reina Sofía de Murcia, Irene Marín, explicaba ayer a LAOPINIÓN que tienen ingresados en la UCI 11 pacientes covid, con una capacidad de 12 camas, más seis de refuerzo. «La UCI se nos ha desbordado, por lo que abriremos camas en Reanimación para intensivos y así intentaremos contener el aumento de casos, ya que en este hospital atendemos a los críticos del Área VII y del Área IV de Caravaca de la Cruz», señala.

La doctora Marín afirma que cuando los pacientes entran en invasivos la mortalidad es más alta, por lo que hay que ventilarlos antes e intentar contener la enfermedad.

En el Reina Sofía tiene ocupadas con pacientes covid 34 de las 36 camas que hay en la planta 7ª derecha, por lo que ayer trabajaban en abrir un nuevo ala de hospitalización covid en la 6ª planta.

El Morales Meseguer no está mucho mejor. El director gerente del Área VI, Andrés Carrillo, informa de que la UCI del Morales tiene ocupadas 14 de sus 18 camas con covid, mientras que a los pacientes de UCI no covid los han trasladado a Reanimación. Además, ya están equipando la zona del Hospital de Día Quirúrgico por si hay que ampliar el espacio de críticos, como ya se hizo en otras olas de la pandemia, «porque no sabemos cómo evolucionarán los ingresos y las altas».

La UCI de la Arrixaca está ya en rojo, pero no sólo por el covid, ya que es el hospital de referencia regional en muchas patologías, lo que ha puesto al límite los recursos disponibles.

El jefe de UCI del hospital de El Palmar, Rubén Jara, explicaba ayer que tenían ocupadas las 40 camas del servicio, de ellas 8 con pacientes covid y 32 de otras patologías como infartos, hemorragias, cirugías cardíacas o ictus. «Aún no hemos ampliado, aunque estamos llenos y esto pinta mal, ya que los contagios que se están viendo en la calle se van a traducir en más ingresos en los próximos días y semanas», afirma. Por lo que están en contacto con el Servicio de Anestesia y Reanimación por si les tienen que derivar pacientes.

La Arrixaca tiene en planta medio centenar de pacientes con coronavirus, mientras que la UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios) hay en la actualidad 8 ingresos de contagiados que precisan soporte ventilatorio y que se encuentran en una situación intermedia entre planta y UCI, indica el jefe del Servicio de Neumología de la Arrixaca, Francisco José Ruiz López.

En Cartagena la situación de la UCI no es tan complicada, ya que hay 19 pacientes críticos y cuentan con 27 puestos, el problema está en planta. El jefe de Neumología del Hospital Santa Lucía, Antonio Santa Cruz, informa de que la unidad 42 de Neumología está completa, han tenido que aumentar los ingresos a la unidad 43 (medidina interna) y ayer estaba previsto abrir también la 44 ante el aumento de ingresos, al tener más de 50 pacientes en planta con neumonía.

Lorca de momento se va escapando, ya que de las 7 camas de UCI sólo 4 son pacientes covid y la presión no es muy alta.