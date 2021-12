La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha asegurado que "con Pedro Sánchez los murcianos pagarán la cesta de la compra más cara de la historia porque la subida disparatada de la luz y de los carburantes o la escasez de materias primas han disparado el precio de productos básicos", por lo que ha pedido al Gobierno de España que tome "urgentemente cartas en el asunto", informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Pedro Sánchez no iba a dejar a nadie atrás, pero lo que no va a dejar es nada en pie, ya que muchas familias no pueden ni hacer frente a la cesta de la compra más cara de los últimos 30 años", ha remarcado Guardiola en una rueda de prensa junto a la vicesecretaria general de Territorial del PPRM, Rebeca Pérez, y los diputados del PP, Inmaculada Lardín, Miguel Ángel Miralles y Ramón Sánchez-Parra.

La dirigente 'popular' ha asegurado que "los murcianos no merecen un Gobierno de España que asfixie las economías familiares y siga de brazos cruzados ante el brutal aumento de la cesta, estimado en un 30 por ciento".

"Más de un 5 ciento de subida del IPC, un disparate al que muchas familias no pueden hacer frente generando un gran impacto en sus economías y a las que Pedro Sánchez está dando la espalda", ha remarcado, tras lo que ha añadido que "esta inflación desbocada pone en riesgo la recuperación económica, genera problemas de suministro y retrotrae el consumo ante la incertidumbre del consumidor".

Según Guardiola, "productos básicos como el aceite, la carne de ovino y caprino, los refrescos, las pastas alimenticias, la frutas o los huevos, una escalada que parece que no va a parar". Así, ha resaltado que, según la OCU, "productos como el aceite ha registrado una subida de un 26 por ciento, un 7,4 por ciento la leche, un 8,8 por ciento los huevos, un 21 por ciento en la carne, pero se dispara hasta en un 60 por ciento en productos más elaborados".

Además, "estamos pagando un 500 por ciento más en el recibo de la luz, a pesar de que Sánchez se comprometió a que a finales de año íbamos a pagar lo mismo que en 2018", ha subrayado la portavoz del PPRM, quien ha incidido en que "los españoles están cansados de la ineficacia del Gobierno socialista, no aguantan más y claman un cambio", a lo que ha añadido que "cuando Sánchez estaba en la oposición pedía dimisiones por mucho menos, pero ahora no ofrece ninguna solución".

Por su parte, Pérez ha denunciado "las políticas erráticas de Pedro Sánchez que están pasando una factura muy elevada a todos los ciudadanos con la subida que repercute directamente en la cadena agroalimentaria". "Esta situación está colmando la paciencia de los comerciantes que ven cómo los productos son menos atractivos a los consumidores porque llegan ya encarecidos", ha subrayado la 'popular'.

Frente a esto, ha asegurado Pérez, "nos encontramos un Pedro Sánchez que mira a hacia otro lado, sin poner en marcha ni una sola medida para corregir esta situación". "En Murcia, nos enfrentamos a esta situación con el silencio cómplice del alcalde socialista y el servilismo que le impide exigir a Sánchez un plan de choque con medidas reales que solucione los problemas de los murcianos", ha concluido.