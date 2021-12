El cantautor, músico, periodista y escritor murciano José María Galiana fallecía de coronavirus en una residencia de ancianos a los 75 años de edad. La Región perdía a uno de sus creadores más reconocidos, pero Noemí Galiana perdía algo mucho más importante: a su padre.

«Nunca había pensado que la Navidad fuese una época dura», confiesa Noemí a LA OPINIÓN, a pocos días de celebrar una Nochebuena en la que no podrá sentarse a la mesa el cabeza de familia. «Ahora entiendo por qué a muchos de mis amigos no les gustaba la Navidad: porque no tenían a sus familiares a su lado», comenta la hija del autor de la banda sonora de la película sobre la fiesta del Entierro de la Sardina.

«Es duro» sobrevivir a la ausencia de Galiana, numerario de honor de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia y el alma de la fiesta familiar en fechas así. «Mi padre era el protagonista de la mesa», rememora Noemí, una de las murcianas que saben qué es perder a un ser querido por culpa de la pandemia.

Las fiestas se hacen cuesta arriba, como también «la vida», detalla la descendiente del músico. «La vida es dura cuando tienes a alguien que quieres y que no está contigo en el día a día», reitera.

Agradece, con cariño, que hace apenas unos días su padre recibiese un homenaje en su Murcia natal. Se refiere al evento celebrado en el Teatro Circo, impulsado por la Asociación Murcia Folk y el Consistorio capitalino, donde sonaron canciones del artista.

«La Nochebuena la pasaré con mi madre, con mis hermanos, y saldrán anécdotas de él», manifiesta Noemí

"Lo siento conmigo"

«Duro es el día a día, porque, de esas personas que ya no están, notas su falta. La notas en momentos... cuando estas pensando en algo, recuerdas anécdotas, frases que diría esa persona», afirma la mujer, al recordar no al artista, sino al padre. Y es que «a esas personas los tienes dentro de ti». «Lo siento conmigo», sentencia.

El viernes que viene, día 24, la familia Galiana se juntará y, aunque habrá una silla vacía cuyo hueco no será posible de llenar nunca, esa persona estará en espíritu en la reunión. Noemí es partidaria de celebrar y «la Nochebuena la pasaré con mi madre, con mis hermanos, y saldrán anécdotas de mi padre».

«Ese día le encantaba irse a la bodega, se traía un montón de botellas», recuerda la mujer, que quiere que estas fiestas supongan «un momento de alegría».

De alegría y, cómo no, de música. «En mi casa la música es algo que está muy presente», subraya la hija del autor de los discos José María Galiana (1979), Para Vicente Medina, sobre el poeta archenero (1986), Naranja y limón, con textos de Andúgar, y Calendario Murciano, ambos de 1986, y Papel de lija (1988, 2002) y Aires Murcianos (2005), de nuevo con poemas de Medina.

«La idea es tirar para adelante», asevera la mujer.