El Levante está en tiempo de descuento. El próximo miércoles 22 de diciembre finaliza el plazo de exposición pública de la futura planificación hidrológica de las cuencas de España y Murcia, Alicante y Almería están con la vista puesta en el río Tajo. Este lunes se han reunido el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura junto con el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, para afinar las quejas formales que presentarán al Ministerio para la Transición Ecológica por su planes en cuanto a los caudales ecológicos en determinados tramos del río. Preocupa especialmente el tramo Bolarque-Aranjuez, del que el consejero Luengo defiende que con los aportes fijados en la planificación del Tajo el nivel del agua sólo subirá "dos centímetros", algo que no garantiza la "biodiversidad del río" ni mejorará el "impacto paisajístico".

Luengo ha anunciado que mañana estará listo el documento elaborado por el grupo de expertos creado por su departamento para preparar las alegaciones al plan del Tajo, un grupo liderado por el director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas. Las conclusiones de estos profesionales señalan que "no están justificado" los caudales que propone el Ministerio, que se fijan para 2026 en 8,6 metros cúbicos por segundos en ese tramo señalado del Tajo. "El volumen de agua que circulará a su paso por Aranjuez serán 21 centímetros, apenas dos centímetros más que van a redundar" de forma negativa en el trasvase al Segura.

El consejero habla de un recorte de 100 hectómetros cúbicos menos al año por el acueducto, motivado por los caudales y por las demandas planificadas para Madrid y varias provincias de Castilla-La Mancha. "Desde noviembre de 2019, cada vez que hemos estado en nivel 3 (reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía) los recortes del Gobierno de España al Trasvase ha supuesto que en el Levante hayamos tenido que pagar más de 41,5 millones de euros para complementar los recortes de agua".

Lucas Jiménez, presidente del Scrats, adelantó que en la tarde de este lunes se reunirán los expertos jurídicos y técnicos del sindicato para cerrar los últimos flecos de las alegaciones para presentarlas este martes al mediodía. "Vamos a demostrar que son unos caudales que responden a las presiones políticas de algunas comunidades autónomas". No forman parte de la técnica, señala el líder de los regantes, ni va en consonancia con los que pide la planificación hidrológica española. Jiménez alega que el Scrats tiene estudios más recientes que los que maneja el Ministerio, "anteriores a 2009" argumenta él, que tienen en consideración "la última hora" del cambio climático.

Ante todo, el Scrats critica que la Confederación Hidrográfica del Tajo no considere una demanda de agua el Trasvase Tajo-Segura. "Nos parece increíble que, no reconociendo esa demanda que nos sitúa en el limbo de la planificación hidrológica española, no se haya hecho como obliga la Ley un estudio social y económico sobre los caudales ecológicos que propone el Ministerio". El departamento de Teresa Ribera "lo ha hecho mal, y si se empecina es que hay una motivación política".