Nuria García Sánchez es la nueva secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, quien, con solo 35 años, llevará las riendas del partido hacia un único objetivo: Gobernar la Región de Murcia en 2023.

¿Quién es Nuria García? ¿Qué hacía antes de entrar en política?

Soy una persona normal, trabajadora, que ha tenido que trabajar mucho para llegar donde estoy hoy. No me gusta llevarme mal con nadie y siempre trato de ayudar a quien lo necesita. Estuve nueve años trabajando en un centro de estética en Alhama de Murcia

¿Cómo se produjo ese salto a la política?

Tenía una tía-abuela que fue concejala en Alhama y la admiraba muchísimo, tanto que pensaba que si era del PSOE, algo bueno tenía que tener ese partido. De pequeña,. cuando acompañaba a mi padre a un proceso electoral le decía: me meto contigo para comprobar que votas al PSOE... ¡aunque no hacía falta que lo hiciese!, (señala divertida).

Además, cuando empecé a trabajar en la peluquería, mi jefa era Nani Navarro, concejala en Alhama; cuando ella decidió entrar al partido, como sabía que yo era del PSOE, me animó a entrar también, y ahí que fui yo.

¿Cómo explica su fulgurante ascenso en la jerarquía?

Desde que entré me dediqué a trabajar, a hacer lo que el partido me requiriera. Al final, creo que lo que he ido consiguiendo hasta ahora ha sido un reconocimiento a ese trabajo.

¿Cómo fue ese momento en el que le dicen que será secretaria de Organización del PSRM?

Fue Pepe [Vélez] el que me llamó. El mismo domingo por la mañana, una hora antes de que se votara la Ejecutiva. Y la verdad es que no me lo esperaba, fue una enorme sorpresa y lo primero que piensas es ‘qué honor y que responsabilidad tan grande’. Se lo he dicho a Pepe en privado, pero también quiero que todo el mundo sepa lo agradecida que le estoy por la confianza que ha depositado en mí.

Tiene una buena relación con el nuevo secretario general.

Lo conocí en el proceso de Primarias de Diego Conesa y desde entonces mi relación con él ha sido muy buena.

¿Qué tal se lleva con el anterior secretario de Organización? ¿Cómo ha sido ese relevo?

Llevo trabajando cuatro años codo con codo con Jordi Arce, que para mí, además de amigo, es una persona que respeto y admito enormemente. Estos días se ha acercado a la sede y hemos estado hablando... De todas formas, conozco bien cómo está el partido porque he estado trabajando con él, pero hay cosas de las que hemos hablado con más profundidad.

¿Cuáles serán sus primeros pasos?, ¿qué objetivos tiene?

El objetivo del PSOE es gobernar. El mío y el objetivo común del partido es gobernar para mejorar la vida de la ciudadanía. Esta Región necesita ser más igualitaria, más feminista, más plural y el PSOE tiene el proyecto que esta Región necesita para avanzar. Estoy convencida de que Pepe Vélez va a ser presidente y va a llevar a la Región donde se merece.

¿Y como secretaria de Organización?

Tenemos que arrancar ahora el proceso de renovación de las agrupaciones locales y de las ejecutivas de grandes ciudades. Ahora mismo me estoy reuniendo con todos los compañeros de la Ejecutiva porque ellos, desde el primer día, están trabajando para que esto no se pare y también estoy en contacto con los secretarios de Organización para esa renovación. Este proceso comenzará en los próximos días y hasta finales de abril, aunque esperamos que no se demore tanto.

El PSOE ha vivido momentos difíciles: La expulsión de la exlíder en Cartagena, Ana Belén Castejón, de Esther Clavero en Molina de Segura o del diputado Emilio Ivars.

El partido actuó como tenía que actuar. Cuando llegamos al PSOE sabemos que tiene un código ético, unas normas que todos tenemos que cumplir y si nos las saltamos, habrá consecuencias. No podemos hacer cada uno lo que nos plazca. Al final, tú te debes a un partido.

¿Cree que la militancia de Cartagena lo entendió?

El partido en Cartagena está muy bien. Manolo Torres (secretario general del PSOE en Cartagena), está haciendo una labor magnífica y creo que se ha demostrado en estas primarias, que el partido en Cartagena está unido, y que todos han remado en la misma dirección y eso es significativo.

Cómo describe la acción del Gobierno de López Miras.

Tenemos la mejor tierra del mundo con el peor gobierno posible. El proyecto de Presupuestos que ha presentado el Gobierno no responde a las necesidades de la ciudadanía. Esas cuentas maltratan la sanidad o los servicios sociales. Ya no es sólo que no den respuesta a las necesidades, sino que luego la mayoría de ese Presupuesto no se ejecuta. Ya lo destacó nuestra diputada Toñi Abenza: Más del 22 por ciento del presupuesto en Política Social no se había ejecutado y eso es un problema muy grave.

Además, el Gobierno de España ha enviado a la Región 500 millones de euros en fondos covid y aquí nadie sabe dónde está ese dinero; esperamos que algún día nos lo expliquen.