La Confederación Hidrográfica del Segura ha denegado a la empresa Cefusa del grupo murciano Fuertes el cambio de uso de agua de un pozo de la finca donde está proyectada la construcción de una granja en las cercanías del monte Arabí por estar sobreexplotado el acuífero de donde extraerían los recursos hídricos para la explotación. La empresa, que pertenece al mismo grupo empresaria que ElPozo, tenía autorización del gobierno de Castilla-La Mancha para ubicar esta instalación para 20.000 cerdos en el municipio de Montealegre del Castillo.

La empresa está a la espera de obtener la licencia de obras por parte de dicho Ayuntamiento, cuyo territorio es colindante al de Yecla. Pero este 'no' de la Confederación obligaría a Cefusa a obtener el agua, que en un principio estaba catalogada para uso agrícola, de otras fuentes que no sean las del acuífero de Ontur, que se calificó como sobreexplotado, lo que no permitiría el cambio de uso de agua.