Les pidió a los suyos cuando fue nombrado presidente de Proexport que no tuvieran complejos por ser agricultores. Zapata llega para meterse en el huracán que sopla en el sector con huelgas, encarecimiento de materias primas, pandemia, limitaciones por ley, Mar Menor y agua desalada de por medio. Se pone al frente de la representación de 52 firmas agrícolas y miles de productores en la Región tras doce años de mandato de Juan Marín.

¿Cómo lleva aterrizar en Proexport en medio de una tormenta perfecta en el campo?

Es un momento difícil. Tengo voluntad para trabajar y hacer las cosas lo mejor posible. En este mar de huelgas, incremento de costes y demás es un momento complicado en el que intentaremos ayudar en lo máximo posible.

¿Ha afectado mucho la amenaza de huelga del transporte en España que ha sido desconvocada?

Las cadenas de distribución llegaron a pedir el producto con antelación para que los lineales no se quedasen vacíos. Adelantaron las cargas. Si se hubiera llegado a producir tendríamos tres días en los que el campo sufriría problemas y no podría sacar la producción que hay. Pese a esto, entendemos al sector del transporte, ellos también nos han apoyado.

¿Y con respecto a la huelga regional del transporte?

Con respecto a la huelga sindical de los conductores en la Región, esa sí que nos preocupa muchísimo y pedimos responsabilidad, no es el momento de hacer esas cosas. Puede ser muy lesivo que en Murcia se haga esta huelga en este tipo de fechas mientras en el resto de España se puede servir con normalidad. La negociación del convenio colectivo puede tener sus dificultades, pero algunos quieren trasladar ese problema a todas las industrias. El daño sería terrible. Puede ocasionar que muchos exportadores nos vayamos a contratar el transporte a otras regiones.

El encarecimiento del precio de las materias primas es un palo al campo que persiste, ¿no?

Es que estamos hablando de una subida de precios del 20% tanto en producción como en comercialización. En el campo hay preocupación por toda la subida en los fitosanitarios, abonos, los costes del agua; y en comercialización igual, todos los productos pasan por cámaras frigoríficas que gastan una energía tremenda. Las centrales de compra miran también la oferta y la demanda. No sabemos si esto al final lo vamos a poder repercutir o no en el precio, estamos muy preocupados.

¿Pero se está negociando con las centrales de compra para mejorar los precios en origen?

Al final el tema de la negociación es difícil. Hay mucha gente ofertando. Como no estamos unidos a la hora de vender el producto en una central, indudablemente es más difícil pero lo estamos intentando.

La nueva Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe la venta a pérdidas. ¿Les convence la nueva normativa?

De momento no. Vemos lagunas grandes dentro de la Ley que creemos que no va a beneficiar. Hay productos que van destinados a industria, que paga mucho menos que el fresco. Hay que tener en cuenta el coste efectivo de producción para determinar en cada eslabón de la cadena qué se tiene que pagar. La Ley no tiene en cuenta situaciones de mercado como producciones que o se venden a un precio inferior o se perderían enteras. En esas situaciones excepcionales, que acaban ocurriendo, al menos que el agricultor pueda vender al 80% de su valor antes que tener que retirarla.

¿Cómo ha ido la campaña de exportación este año?

Ha sido un año no demasiado bueno. No ha habido una regularidad en las ventas por las distintas climatologías que se han dado. Ahora en invierno los precios están muy bien pero las ventas cayeron en verano para productos como el melón o la sandía por las inundaciones en Alemania y Francia. Nos pedían más vegetales que fruta. Hay que tener en cuenta que el 70% de la producción la exportamos y si hay buen consumo, aunque tengas mala producción los precios suben, pero si es al revés, es un desastre. La pandemia también ha afectado, nos metimos en este verano con pocas ventas a la hostelería y hasta entonces solo se vendía a supermercados. Creíamos que en 2022 íbamos a volver a la normalidad pero con la sexta ola veremos a ver.

¿Temen la pérdida de negocio con la hostelería si vuelven las restricciones?

A nosotros cuando mejor nos va es cuando el consumidor cocina en casa. Hemos tenido la experiencia que cuando estábamos confinados, fue cuando más producto se vendió. Se cocinaba mucho en casa y se consumían muchas verduras. Pero indudablemente cuando hay un cierre de la hostelería se nota bastante.

Se va a actualizar la normativa estatal sobre nitratos.

Con la nueva regulación yo creo que nos dejarán seguir trabajando. A día de hoy todo lo que nos han ido diciendo lo estamos haciendo. En el Campo de Cartagena el sector agrícola cumple a rajatabla las medidas de la Ley del Mar Menor. Hay que pedirle al Ministerio para la Transición Ecológica diálogo con los actores a los que les va a afectar estos cambios. No queremos imposición ecológica. Hay que dejarnos tiempo. Por ejemplo, las casas de fitosanitarios ahora se están convirtiendo en biosanitarios, pero necesitan tiempo e inversión.

La presidenta de los empresarios cartageneros dice que las limitaciones de la Ley regional y de la CHS «impiden trabajar a muchos agricultores».

Hay gente que no está produciendo ahora mismo por esas limitaciones. El que no se pueda adaptar no puede seguir, y está haciendo mucho daño. El Campo de Cartagena está notando esa presión sobre las empresas y el sector agro. Se está produciendo un poco menos.

¿Cuánto menos?

No puedo decir cantidad, pero si hay zonas limitadas como la franja de los 1.500 metros pues hay agricultores que no están preparados para tener producciones ecológicas. Las limitaciones en esta comarca la han convertido en la zona de España donde es más difícil cultivar y más caro. La sostenibilidad no es gratis, cuesta mucho. En otras zonas de España dan ayudas para hacer esa transición, pero en el Campo de Cartagena no solo no reciben ayudas sino que además te sancionan si no se cumple de manera inmediata. Esto expulsa a mucha gente del mercado.

Pero la Comisión Europea nos ha llevado ante el Tribunal Europeo por no aplicar medidas suficientes en el control sobre los nitratos.

La Comisión Europea ha señalado a uno de 50 lugares. El 70% de los acuíferos de Alemania están contaminados, aquí lo que hay es un ensañamiento. Al sector se le pide que ponga estructuras para recoger el agua de lluvia, pero no se le pide ni a las ciudades ni a los polígonos, donde corre el agua. Si yo pongo setos a 20 kilómetros del Mar Menor, por qué me tienen que imponer una multa si no los pongo. Ayúdame con el 25% del coste y todo el mundo lo va a poner, todo el mundo va a ayudar.

¿Quién no les ayuda?

Nadie. A nosotros nos han puesto una normativa en la Ley del Mar Menor porque somos los cabezas de turco y somos los grandes culpables de su estado según una parte pequeñita de la sociedad que es a la que todo el mundo hace caso.

Las manifestaciones por el Mar Menor no parecían pequeñas.

Algunos agricultores han tenido que quitar una parte de su invernadero para poner un embalse donde recoger el agua. Les han obligado a poner unos setos y se han gastado mucho dinero. Y luego hay un polígono industrial con una planta como Amazon que no se le obliga ni a recoger agua, ni a poner setos, ni a nada. Qué diferencia hay entre ellos y nosotros.

Que no usan fertilizantes.

Lo que está saliendo ahora de nitratos pueden ser de hace no sé cuántos años. Hay muchos más actores dentro de la sociedad que tienen culpa respecto al Mar Menor y el agricultor sí se ha gastado su dinero en solucionar cosas para la laguna. Si la agricultura es el problema, por qué han destinado solamente un 12% para el sector agrario en el nuevo plan de Vertido Cero. El anterior tenía 226 millones reservados para la tubería de captación perimetral para trasladar el agua recogida a una planta de desnitrificación. Y esto desaparece ahora. No queremos estar callados. ¿Por qué en tres años no se ha puesto en marcha nada de esto y ahora de forma urgente actúan y se olvidan del agro?

¿Cómo ve que se soluciona esto?

Si la agricultura parara diez años en el Campo de Cartagena el Mar Menor recibiría mucha más contaminación porque el nivel freático iba a subir mucho más, la rambla del Albujón iba a echar mucha más agua y habría más problema. Parte de la solución del Mar Menor pasa por la agricultura, quiera verlo la ministra Teresa Ribera o no.

El presidente de Croem pidió reducir la superficie de cultivo.

Los regadíos ilegales sí. La limitación de cultivos ya la está imponiendo la Ley del Mar Menor. El problema no es solo la agricultura, en eso hay que hacer mucho hincapié. Ya está bien de que solo nos penalicen a nosotros. Qué casualidad que los peces solo se murieron en dos zonas concretas, una en un rinconcito y otra en otro rincón, y en el centro del Mar Menor y por los otros lados no se ha muerto ningún pez.

Cambiando de tema, parece que vamos camino de tener menos trasvases y más desalación.

Indudablemente nos afecta muchísimo. Siempre me hago una pregunta: ¿Por qué en España hay decenas de trasvases y solo recortan el Tajo-Segura? Nosotros necesitamos agua de calidad y precio asequible. Si hablamos de lo que nos ofrecen pagar por el agua desalada, es totalmente inviable. No se puede producir con agua a esos precios. Entonces no se puede renunciar de ninguna manera al Trasvase. El Ministerio debe cumplir la ley y tiene que subvencionar el agua de las desaladoras para conseguir un precio razonable.