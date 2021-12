Podemos ha exigido este domingo al Gobierno regional que aplique las mismas restricciones sanitarias en salones de juego y casas de apuestas que se han instaurado para el ocio nocturno, como el pasaporte Covid obligatorio y la reducción del aforo al 30 por ciento.

En un comunicado, el secretario de Comunicación de la formación morada en la Región de Murcia, Víctor Egio, ha denunciado la "doble vara de medir" del ejecutivo autonómico, que en plena sexta ola de la pandemia permite a los salones de apuestas seguir funcionando sin certificado Covid y con reducción "mínima" del aforo al 75%.

En opinión de Egio, las restricciones impuestas al ocio nocturno no funcionarán si solo se exigen a unos sectores y no a otros y ha subrayado que los salones de juego y las casas de apuestas son espacios cerrados en los que también se sirve bebida, como en los locales de ocio, no estando sujetos a ninguna limitación de horarios.

Por ello, el dirigente regional de Podemos ha asegurado que su formación no entiende el "distinto rasero" aplicado por el Gobierno regional.

Egio ha acusado al ejecutivo autonómico de favorecer la "competencia desleal" de las "grandes empresas del juego a la hostelería y al ocio nocturno", lo que, además, está generando un "grave problema de salud pública".

Así, ha indicado que, a partir de la hora de cierre de los pubs, las casas de apuestas se convierten en la "única alternativa de ocio para muchos jóvenes que antes no pisaban estos locales". "Eso es lo que están consiguiendo las medidas arbitrarias" del Gobierno regional, según Podemos