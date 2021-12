Una portada de LA OPINIÓN ha sido reconocida en los European Newspaper Awards, los galardones más prestigiosos del viejo continente en lo referente al diseño en prensa. En concreto, este diario ha sido una de las diez cabeceras destacadas en el apartado dedicado a las mejores cubiertas publicadas durante este año 2021 por periódicos regionales, entre los que también se encuentran La Nueva España y El Periódico de Cataluña, ambos editados -al igual que este diario- por Editorial Prensa Ibérica.

Para encontrar la portada premiada, hay que remontarse al pasado 5 de junio, cuando LA OPINIÓN incluyó entre sus páginas un suplemento especial con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que ocupó la primera plana. En esta ocasión, esta Redacción contó con la colaboración del ilustrador e infografista canario Fernando Montecruz, uno de los máximos referentes del sector tanto a nivel nacional como -sus reconocimientos lo evidencian- a nivel internacional, que sumó su talento al del diseñador habitual de esta casa, Joaquín Vallés.

El autor de la imagen -que puede verse junto a esta líneas- recuerda que, para este encargo, trabajó con «libertad absoluta». «Partíamos de una idea tan genérica como ‘el medio ambiente’ y el calentamiento global, y como el tema de los plásticos es una cosa que desgraciadamente está muy de moda, pensé: ¿por qué no hacer un iceberg con una botella? Sabiendo que los osos polares están perdiendo cada vez más y más territorio, hilvané una idea con la otra y así surgió esta portada», rememora Montecruz, que incide en que ese ‘boceto mental’ que había pergeñado «se trasladó tal cual a la imagen y, posteriormente, a la portada».

En este sentido, el artista se ha mostrado «muy agradecido a todo el equipo de LA OPINIÓN», con su director José Alberto Pardo a la cabeza. «Hacen diariamente un trabajo enorme, grandísimo, y es para mí un orgullo que me hayan dejado ‘entrar’ en esa redacción y que me haya permitido firmar en sus páginas aunque sea de manera puntual», valora Fernando Montecruz, para quien el de este periódico no es su único reconocimiento en esta edición de los European Newspaper Awards.

Asociado al diario canario La Provincia -también de Prensa Ibérica-, su trabajo durante este 2021 le ha valido tres premios más por una ilustración de Donald Trump realizada en el marco de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos y dos infografías: la primera, para ilustrar un estudio de las Universidades de Bristol y Swansea (Reino Unidos) sobre el megalodón y, la segunda, sobre el volcán de La Palma. «Siempre que te llaman para decirte que has ganado un premio te llevas una sorpresa. A mí me hace una ilusión tremenda; estoy como un niño en el Día de Reyes», apunta Montecruz.

Y eso que estos no son, ni mucho menos, los primeros reconocimientos a su trabajo, especialmente valorado por el jurado de los European Newspaper Awards. «Te lo digo con toda la humildad del mundo, pero he perdido la cuenta de cuántos llevo...», reconoce entre risas el infografista canario cuando se le pregunta por los premios que ha obtenido en las diferentes ediciones de este certamen desde 2016. Sin embargo, asegura que es algo a lo «uno nunca se acostumbra». «Para mí es como si fuera la primera vez que me conceden un premio, lo prometo. Es raro, pero es como lo siento. ¿Sabes por qué? Porque yo no trabajo para lograr reconocimientos de este tipo; jamás lo he hecho. Nunca he firmado una ilustración o una infografía pensando en si le podía gustar más o menos a un jurado. Así que cuando te llaman para decirte que has ganado algo no te lo esperas», explica.

En esta vigesimotercera edición de los European Newspaper Awards -con veinte categorías diferentes- han participado un total de 161 periódicos de 24 países, aunque Noruega, España, Bélgica y Portugal han sido los que han logrado acaparar la mayor parte de los premios.