Los biólogos y químicos que trabajan en dependencias sanitarias no quieren dar ni un paso atrás. Los Colegios Oficiales de ambos campos profesionales en la Región de Murcia han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejería de Salud que modificaba la categoría profesional de los biólogos, químicos, bioquímicos y físicos que trabajan en el Servicio Murciano de Salud para pasar a considerarles como ‘facultativos no sanitarios’.

El pasado mes de octubre Salud publicaba una orden que actualizaba las categorías profesionales del personal dependiente del SMS, una normativa que adaptaba el reconocimiento laboral de los biólogos y químicos al que dicta la norma nacional, que tampoco les reconoce como sanitarios. Los colegios profesionales demandaron a la Consejería esperar a que se negociara con el Miniterio de Sanidad un cambio en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) para ser reconocidos definitivamente como sanitarios.

Señalan que ha existido fallos en la tramitación de la orden que se aprobó para actualizar las denominaciones laborales

En el recurso que presentan ante la Justicia, los colegios de biólogos y químicos consideran que Salud no llevó a cabo la correcta tramitación en la elaboración de dicha orden y alegan por ello que esta debía haber pasado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad para haber sido aprobada, algo que no ocurrió. También reflejan que la orden debió tramitarse como decreto. Salud les considera ahora como Facultativos Sanitarios No Especialistas.

Los biólogos del SMS reclaman que sean vacunados Una de las reivindicaciones que estos días se hace fuerte entre los profesionales de la biología que trabajan en el Servicio Murciano de Salud es que deberían ser vacunados con la tercera dosis de refuerzo que si están inyectando a los sanitarios. La Consejería de Salud comenzó hace pocas semanas a inocular la dosis de refuerzo a los profesionales del SMS que llevan a cabo labores asistenciales.

Tanto Ginés Luengo como María Fuensanta Máximo, decanos de los Colegios de Biólogos y Químicos respectivamente, mantuvieron el pasado mes una reunión con el consejero de Salud, Juan José Pedreño, donde reclamaron la suspensión de la orden. Expusieron que los profesionales de estos campos científicos que trabajan en el SMS pero que no tienen hecha la especialidad sanitaria también llevan a cabo labores asistenciales en los centros hospitalarios. Los servicios jurídicos de la Salud estiman que la Consejería sí está facultada para modificar estas categorías profesionales mediante una orden y que anularla podría perjudicar a los biólogos o químicos especialistas (aquellos que tienen el título de residente).

En el recurso, los colegios señalan que estos profesionales «desarrollan funciones en el ámbito sanitario» en campos como «Epidemiología, Salud Pública, Genética Clínica, Embriología Clínica, ensayos clínicos o investigación sanitaria».