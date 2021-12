La Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, contará con un total de 450 millones (de los que 339,6 irán al IMAS) para el próximo ejercicio 2022, «la partida más alta de la historia de las políticas sociales en la Región», según destacó ayer la vicepresidenta, Isabel Franco, durante la presentación del proyecto de presupuestos ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea. El incremento es del 8,6%, 35,7 millones más que en 2021.

La consejera destacó que «con estas cuentas, responsables y libres, se contribuirá a asentar la recuperación económica y social de la Comunidad tras haber pasado la peor parte de la pandemia» y que se refuerzan así los cuidados a las personas más vulnerables.

CIFRAS 20 MILL Mayores y discapacidad Los centros regionales de mayores y personas con discapacidad se modernizarán: 5 millones en discapacidad y 15,5 millones en mayores. 900 MIL Ley de Servicios Sociales La Ley de Servicios Sociales aumenta este año un 200% su partida; unos 900.000 euros que mejorarán los ratios profesionales con 20 nuevas contrataciones en 2022. 600 MIL Domingo Sastre de Lorca Las cuentas incluirán las obras en la residencia Domingo Sastre de Lorca, que se beneficiará de una ampliación de dos plazas y un jardín terapéutico.

La vicepresidenta subrayó el «hito» que supondrá la creación del primer Servicio de Atención Especializada para personas que han sufrido algún tipo de violencia por su orientación sexual o de género en la Región, dotado con 50.000 euros. También el hecho de que se destine por primera vez, tal y como adelantó LA OPINIÓN, una partida presupuestaria para un servicio específico para cerca de 60 personas con problemas en salud mental, y con el que se pretende diseñar un modelo de concierto social, que incluya la prestación económica para la vida independiente, y la ampliación de plazas en los distintos servicios y recursos existentes para la atención de este colectivo. Se destinan para ello 600.000 euros.

Del gran capítulo del IMAS, Franco incidió en la inversión de 4 millones de euros para la creación de 300 nuevas plazas de residencias y centros de día de personas mayores, y la de 1 millón para medio centenar de personas con discapacidad.

Cada día mueren 4 murcianos de la lista de dependencia Un total de 1.306 habitantes de la Región de Murcia (casi cuatro al día) han fallecido en las listas de espera de la dependencia entre enero y noviembre de este año, según los datos publicados ayer por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta organización ha señalado que, del total de fallecidos, 501 dependientes tenían derecho a recibir prestación y 805 estaban pendientes de resolución de grado. Fuentes autonómicas explicaron ayer que desde la Comunidad «estamos obligados a resolver las peticiones de valoración de dependencia, por riguroso orden de incoación, sin distinción por razón de las patologías». Además, aseguraron, se está trabajando para reforzar el trámite de la valoración con el incremento de plantilla, crear plazas y mejorar la difusión de información.



Además, la Estrategia Regional contra la Soledad no Deseada de las Personas Mayores incrementa un 300% la dotación presupuestaria, llegando a los 200.000 euros.

Por otra parte, la Atención Temprana recibirá 6,2 millones para la prestación del servicio y así llegar de manera gratuita y universal a más de 4.600 menores de 0 a 6 años de la Región.

Con la gestión de los fondos europeos, se avanzará en el modelo de atención de larga duración a personas mayores y personas con discapacidad, a través de la modernización de centros propios, para lo que se invierten 20 millones de euros (5 millones en discapacidad y 15,5 millones en mayores).

Asimismo se pondrá en marcha, con 2 millones de euros, el concierto social para extutelados que prevé atender a 150 jóvenes y se creará el primer Centro de Atención Especializada a familias con menores en riesgo (200.000 euros).

En cuanto a la Dirección General de Mujer se invertirán además 300.000 euros para planes de igualdad en empresas con menos de 50 empleados, mientras que la Dirección de Políticas Sociales destina 11,7 millones de euros con cargo al 0,7% del IRPF a proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión.

PSOE y Podemos denuncian «recortes muy graves» en políticas sociales

La oposición cargó ayer duramente contra el Gobierno regional por los «recortes» en el presupuesto para política social. La diputada regional del PSOE, Toñi Abenza, detalló ayer que se ha recortado un 10 % «dejando en la estacada a los más vulnerables». Además, sostuvo que estas cuentas contemplan «un inexplicable y vergonzoso tijeretazo que traerá más desigualdad en una Región ya de por sí empobrecida». La socialista recordó que en el último trimestre, la Consejería «dejó sin ejecutar 22 millones de euros en política social, lo que supone un 22,68% de lo presupuestado».

Desde Podemos recordaron que la Consejería de Mujer y Política Social ha recibido más de 100 millones de euros desde los Ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales. «A pesar de este incremento, el proyecto para 2022 incluye recortes muy graves», denunció la portavoz de este partido, María Marín, que destacó que se produce «un recorte sin precedentes» en la prevención y atención a víctimas de violencia machista, «cuyo presupuesto sufre una rebaja del 60% respecto a 2021». Además, criticó que las actuaciones para la lucha contra la pobreza se reduzcan en 89.000 euros. Marín mencionó los recortes en el funcionamiento del Observatorio de Igualdad (-84%) y en la asignación del Pacto Regional contra la Violencia de Género, un 60%».

Desde Ciudadanos destacaron que en un presupuesto con un aumento de 450 millones de euros, sostenido por fondos estatales, Feder y de la UE, la Consejería haya recortado en actuaciones de apoyo a la mujer e igualdad de oportunidades y a las instituciones sin ánimo de lucro.

«También las partidas relacionadas con la salud mental se ven afectadas y especialmente dolorosa es la reducción de la partida destinada a los menores, que se ve recortada en 220.000 euros», tal y como ha subrayó el diputado Juan José Molina.

Podemos y Ciudadanos presentan 64 enmiendas a la Ley de Atención Temprana

Podemos y Ciudadanos presentarán, entre los dos, 64 enmiendas a la Ley de Atención Temprana en la Asamblea Regional con el fin de incorporar las demandas realizadas por las asociaciones del sector. Se suman a las 30 que presentó el PSOE y de las que informó hace una semana.

Desde la formación liberal, que ha presentado 20 enmiendas, explicaron ayer que su objetivo es que esa ley salga adelante «pero no de cualquier forma, como pretendían, sino garantizando un servicio universal y gratuito de calidad que en la actualidad necesitan casi 5.000 niños de la región», subrayó el diputado Juan José Molina, que lamenta que «inicialmente la Consejería de Política Social no recogiera ni una sola de las reivindicaciones de la Plataforma».

«La ley, tal y como está redactada, no recoge la universalidad del servicio porque deja fuera a los niños en riesgo que no estén diagnosticados y eso es un error», apuntó. Entre las enmiendas, Molina destacó la que incluye el acceso directo al servicio de los menores desde pediatra, «eliminando el procedimiento burocrático y el paso por un equipo intermedio de valoración». La enmiendas también recogen que la detección de los trastornos en el desarrollo o del riesgo de padecerlos en los menores pueda producirse en cualquier momento y que el acceso al tratamiento esté condicionado a una valoración de idoneidad pero no a certificación de discapacidad o dependencia, ni a la confirmación del diagnóstico sindrómico o etiológico, que a veces requiere un estudio prolongado «que perjudica a los menores al retrasar el tratamiento».

Por su parte, la portavoz regional de Podemos, María Marín, criticó ayer que «el rechazo a las demandas de profesionales y familias supone la privatización encubierta del servicio». Marín sostiene que la tramitación de la ley es «un paripé» para aprobar un texto que «no cuenta con el apoyo de los afectados ni los trabajadores» y advirtió que «se crearán cuellos de botella y listas de espera de manera deliberada».

«Frente a este intento de desmantelamiento», Podemos ha registrado en la cámara autonómica 44 enmiendas. Marín aseguró que, de aprobarse estas modificaciones, la Región de Murcia contaría con una ley que dotaría de los recursos necesarios a los profesionales, a los centros y a las familias.