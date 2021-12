¿Cómo empezó su vinculación con la agricultura?

Siempre he estado vinculada a la agricultura, ya que mis padres se dedicaban a ello y había que colaborar en casa. Pero mi andadura en la cooperativa comienza en el 2012, cuando tengo que cerrar mi negocio, una tienda de regalos y complementos. Entonces decidí quedarme aquí, en la empresa familiar, ya que mi padre se jubilaba y podía continuar su labor y así llevar la empresa junto a mi hermano. Para mí fue una forma viable para volver a remontar y llevar a cabo otros proyectos.

¿Encuentra alguna diferencia en el sector por el hecho de ser mujer?

En mi caso no, aunque cuesta. Yo lucho por la igualdad y me implico en todo, me gusta sentirme parte del proyecto y trabajo por ello. Veo que hay una evolución en este sentido, aunque aún queda mucho por hacer en el sector para conseguir una igualdad total.

Canaraflor se encuentra entre las pocas cooperativas de flores y plantas de la Región. Como socia, ¿qué beneficios considera que tiene trabajar con este modelo?

El estar en cooperativa te hace más fuerte para poder exportar y tener un mercado mucho más amplio; te deja tiempo para poder dedicarte a lo tuyo, que es cuidar y elaborar el producto con la confianza de saber que en la cooperativa hay gente especializada como administrativos, en idiomas, comerciales especialistas en páginas web , redes sociales... Creo que este sistema nos ofrece una cobertura esencial para ser competitivos.

En su opinión, ¿cuáles son los aspectos más importantes para conseguir una agricultura moderna y de futuro en la Región?

Creo que hay que apostar por el uso de las energías renovables en los centros de trabajo, por control biológico, y, por supuesto, el uso racional del agua y los fertilizantes. En definitiva, formas de trabajo más sostenibles y que resulten rentables y comprometidas con el cuidado del entorno.

¿Cree que existen suficientes ayudas para incentivar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agropecuario a nivel nacional?

Es difícil comenzar de cero, y más si eres joven y no tienes nadie que te avale, ya que son inversiones muy grandes y las ayudas se quedan cortas. Y esta situación se agrava cuando tienes que esperar a que te llegue el dinero o no tienes para pagar la inversión. En Canara, pedanía del municipio de Cehegín, no hay otra opción de trabajo ya que no hay industria y no es una zona turística. Las ayudas son muy importantes y necesarias para que la gente joven se quede y así poder seguir creciendo.

¿Cuáles considera que son los principales retos que encuentran los nuevos socios para dedicarse a la agricultura?

Trabajar en la agricultura es una forma de vida, y va en nuestro ADN. También es libertad y cada día es un reto y, aunque a veces puede ser duro, también es bonito y satisfactorio ser tu propio jefe y ver el fruto de trabajo, aunque cada vez es más difícil porque necesita más especialización, formación y los costes van subiendo.

Canaraflor forma parte de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), ¿cómo cree que la Federación ayuda a sus asociados?

La Federación de Cooperativas nos da representación y visibilidad ante instituciones a nivel regional y nacional y, además, pone a nuestro alcance servicios con precios más competitivos de los que hay en el mercado.