El presupuesto de la Consejería de Salud para 2022 pone el acento en las necesidades de la Atención Primaria, aumentando la partida para este ámbito en un 18 por ciento respecto a 2021, hasta los 318 millones de euros, como adelantaba este martes LAOPINIÓN. Pero el ámbito hospitalario tampoco queda atrás y el responsable de Salud, Juan José Pedreño, detalló ayer durante su comparecencia en la Asamblea para presentar sus cuentas un conjunto de mejoras que pasan por la creación de una nueva Unidad de Tratamiento de Daño Cerebral, la segunda de la Región de Murcia tras la puesta en marcha en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

En este caso, la nueva unidad estará ubicada en el Hospital del Rosell de Cartagena y con ella se busca mejorar la atención a pacientes del Área II y de zonas limítrofes, quienes se beneficiarán de los tratamientos para recuperarse tras sufrir un ictus, un tumor cerebral o un traumatismo craneoencefálico.

En la Arrixaca también se ha previsto ampliar el búnker de radioterapia, llevar a cabo las obras para la Unidad de Fecundación in Vitro, a la vez que se ampliarán las salas de Radiología.

Pedreño destaca también las obras que se desarrollarán en Urgencias del Hospital Rafael Méndez, así como el Centro de Alta Resolución de Águilas, ambos en el Área III. Mientras que en el hospital del Altiplano se reformará el área de Pediatría; en el Morales Meseguer finalizarán las obras del bloque quirúrgico y el proyecto del Oncohematológico; y en el Área IX habrá una mejora de los quirófanos.

A todo ello se suman los casi 19 millones de euros previstos para la adquisición de alta tecnología.

En los programas de prevención, las Cuentas de 2022 contemplan la puesta en marcha del programa de detección del cáncer de cérvix, al tiempo que se amplían los recursos para el cáncer de mama y el programa de cáncer de colon se extiende a todas las áreas de salud de la Región.

Mientras que en Salud Mental la dotación aumenta en 300.000 euros respecto al año anterior.

El Presupuesto de Salud para el próximo ejercicio asciende a 2.212 millones de euros, lo que supone subida del 0,7 por ciento, y la inversión de 6 millones de euros diarios para garantizar asistencia sanitaria de calidad a los ciudadanos de la Región de Murcia, según detalla el consejero.

Pedreño insiste en que «la evolución de la pandemia condiciona la actuación del sistema sanitario» y para ello se han destinado174 millones procedentes del Gobierno regional, ya que no hay fondos nacionales para este próximo ejercicio. En esta cantidad se incluyen los10 millones que se destinarán al proceso vacunación, los12 millones para el rastreo de casos y los 1,5 millones destinados a las tareas de los procedimientos sancionadores.

En Atención Primaria se destinarán 3 millones de euros para las ‘peonadas’ de tardes de médicos de familia y pediatras, con el fin de reducir las esperas, al tiempo que se prevé la contratando de todos los MIR de Familia que acaben en 2022. Salud quiere reforzar los equipos y para ello también ha anunciado una oposición para el próximo año con 559 plazas que se sumarán a las más de 900 previstas para 2021.

Un discurso antivacunas en la Asamblea

El parlamentario Francisco José Carreras, expulsado de Vox y que junto a sus compañeros sostiene al Gobierno regional, mantuvo en la jornada de ayer un discurso antivacunas con el que atacó la campaña de inmunización contra la covid, especialmente la prevista para los niños. Carreras puso en duda los intereses económicos que hay detrás por parte de la farmacéutica Pfizer y llegó a preguntar al consejero si «ha leído documentos que niegan lo que está pasando y cómo se están usando las vacunas» porque «yo también soy científico, biólogo, y no se por qué no se puede poner en duda la ciencia oficial», afirmó. Además, criticó que se financie la vacuna contra la covid y no la de la meningitis B, que según dijo, causa más muertes.