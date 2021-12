El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que este martes intervino en la apertura del II Foro sobre Liderazgo Empresarial y Directivo organizado por la Croem, alertó de que tras la crisis provocada por la pandemia «las empresas se han reactivado, pero no se han recuperado». Gerardo Cuerva, que es vicepresidente de la patronal nacional CEOE, destacó la elevada morosidad del crédito comercial, ya que «el 70,5% de las facturas está en mora», y pidió que «no se ponga a las empresas en la diana» con la reforma laboral.

Unos 700 empresarios se dieron cita en el CEO Congress, que ha reunido en Murcia por segunda vez a representantes de las patronales y de las grandes compañías del país. La jornada fue clausurada de forma telemática por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, quien adelantó que ya se han distribuido casi 12.000 millones de euros de los fondos europeos a las diferentes comunidades autónomas, de los que aproximadamente 350 millones irán directamente a la Región de Murcia.

Por su parte, Javier Cuerva calcula que «las empresas están asumiendo unos 1.200 millones por el coste del crédito comercial», mientras que «la competitividad se desploma». También advirtió de que «después del tercer año solo la mitad de las empresas» sobrevive y de que «35.000 se han quedado en el camino» a causa de la pandemia.

El presidente de Cepyme considera que la situación de las empresas españolas mejoraría si consiguieran alcanzar un mayor tamaño y se acercaran a la media europea. Así, señaló que la plantilla de las empresas españolas ronda los cinco trabajadores, mientras que en Reino Unido tienen nueve y en Alemania llegan a los doce. Sin embargo, de alcanzarse la media europea, «las empresas crearían 1,2 millones de empleos y se recaudarían 20.000 millones de euros más al año».

También Antonio Garamendi, presidente de CEOE, intervino por vía telemática y dijo que «el diálogo social es clave para una reforma exitosa». Aseguró que la vocación de CEOE «es llegar a un acuerdo» y recordó que « Gobierno, empresarios y sindicatos ya han firmado 12 acuerdos en el último año y medio».

Por su parte, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, que intervino mediante una conexión telemática, alertó a los empresarios de que «el que no se haga digital se quedará en la cuneta». Bonet definió al empresario como «el héroe social» y defendió que las empresas son el «último escudo social» por su contribución a la generación de empleo». Abogó por la colaboración público-privada en el aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation, que considera «una oportunidad histórica» para la recuperación, aunque no ignora «los nubarrones» en el horizonte que provocan los problemas de suministro.

El presidente de la Croem, José María Albarracín, recordó que en 2020 no fue posible celebrar este encuentro a causa de la pandemia y elogió la labor desarrollada por las empresas de la Región en los momentos más duros.

Estrategias digitales para identificar y «mapear al cliente»

María Garaña, vicepresidenta de EMEA Professional Services Adobe, adelantó a los empresarios participantes en el CEO Congress algunos de los cambios más importantes que están introduciendo las compañías para identificar y retratar a sus clientes, con el objetivo de aumentar sus ventas. Garaña señaló que los datos de los usuarios se están convirtiendo en los mayores activos de las empresas, que intentan basar su estrategia digital en «una hiperpersonalización masiva» del cliente para conococer sus movimientos. «Las empresas están mapeando a un cliente desde que entra en contacto con su marca», aseguró. También contó que en este momento «hay una guerra por el talento digital» entre las empresas, que se disputan a los expertos y analistas capaces de ofrecerles «el oro de la digitalización».