La vacunación de los niños de 8 a 11 años ha arrancado en la tarde de este miércoles en la Región de Murcia y lo ha hecho en el Palacio de los Deportes de Murcia y el recinto Ifelor de Lorca, donde han sido citados cientos de menores acompañados de sus padres o tutores legales.

Las citas para la vacunación en estas dos localidades se agotaron a las pocas horas de abrirse las agendas, por lo que de momento no hay opciones hasta que los técnicos de la Consejería de Salud vayan habilitando nuevas fechas. Esto para el consejero Juan José Pedreño es una buena señal, ya que muestra que hay interés por parte de los padres por vacunar a sus hijos y “solo con la vacunación conseguiremos la inmunidad de grupo”.

A las cuatro de la tarde abría sus puertas el Palacio de los Deportes de Murcia y allí estaban José Ramón Plano y su hija María Plano, de 10 años, quienes han sido de los primeros en abrir esta campaña en la Región de Murcia. María, tras la mascarilla y sujetándose el algodón en el brazo, explica que “no ha dolido, ha sido muy rápido”. Al tiempo que su padre explica que “es una vacuna más, no hay que pensárselo tanto”.

A unos metros de ellos estaba Anabel Sánchez y su hijo Fabio Escudero, también de 10 años. Ella asegura que ha tenido mucha suerte, ya que otras mamás del cole no han logrado cita. “A mi me dio opción desde el principio, lo dude un momento, pero hay que hacerlo”. Fabio no está tan contento como su madre, “no quería venir por el pinchazo”, dice el pequeño.

Dosis recibidas

La Región de Murcia ha recibido esta semana las primeras 48.000 dosis, aunque la población a vacunar llega hasta los 124.000 niños de 5 a 11 años. No obstante, está previsto el envió de nuevas remesas de la dosis pediátrica a medida que las vaya recibiendo el Ministerio y distribuyendo entre las autonomías.

En esta primera jornada está previsto que se inmunice a unos 1.500 niños de entre 8 y 11 años, 300 de ellos en Murcia y 1.200 en Lorca.

El coordinador del Comité Covid, Jaime Pérez, ha informado de que en los próximos días se irán ampliando las citas diarias de Murcia y pasarán de 300 a 500 y así de forma paulatina. En Cartagena la previsión es que la vacunación arranque el lunes.

También el gerente del SMS, Francisco Ponce, se ha acercando al punto de vacunación de Murcia en el inicio de la campaña con los niños. Ponce ha animado a los padres a que “traigan a sus hijos, ya que en estos momentos los niños son un elemento de transmisión y la vacunación es fundamental para parar al virus”.