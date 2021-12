Esta apuesta se da ante la inevitable reducción de los envíos si el Plan Hidrológico del Tajo finalmente fija en 8,6 metros cúbicos el caudal mínimo en el tramo de Aranjuez. El próximo 22 de diciembre termina el periodo de exposición pública de la planificación hidrológica de las cuencas de España para los próximos seis años y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura no quiere librar la batalla en la tramitación administrativa para defender la infraestructura que conecta ambas cuencas. Las alegaciones que presentarán estarán enfocadas a la vía judicial, el campo donde pretender plantar cara al Ministerio, del que reconocen que se sigue manteniendo un diálogo fluido en los temas que abarcan la desalación pero que "agachan la cabeza" cuando se les pregunta por los caudales ecológicos.

Por el momento, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que presentó el Sindicato Central de Regantes contra la modificación de las reglas del explotación del acueducto que el Gobierno de España aprobó en julio de este año. Este cambio en las normas de uso del acueducto vino a reducir los envíos de agua cuando los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) se situaban en nivel 2, pasando de 38 hectómetros cúbicos a 27 el trasvase máximo mensual a Murcia, Alicante y Almería. Llegarán más recursos en cuanto se apruebe el plan de cuenca del Tajo.

El Scrats se mantiene firme en la idea de que los técnicos del Ministerio cometieron fallos calculando el caudal ecológico y que no haría falta ni rebasar los 6 metros cúbicos que ya existían. Por sentencia del Supremo, la Confederación Hidrográfica del Tajo debe mantener unos caudales ecológicos, ya que el Alto Tribunal anuló parte del plan hidrológico anterior porque solo se fijó caudales mínimos circulantes en Toledo, Talavera de la Reina y Aranjuez.

Una "gestión política" para favorecer los intereses de Castilla La Mancha es la 'mano negra' que está detrás de una decisión que debe ser técnica para los regantes. El Scrats reconoce que las peleas políticas entre partidos y administraciones no han ayudado en nada: hay "presiones políticas" pero el objetivo es "vender el agua desalada". La horquilla de cantidades que maneja el Ministerio es absurda para los regantes, y también innecesaria ya que la calidad ambiental de los tramos se mantiene que lo que circula a día de hoy, defienden.

El sabor amargo a los planes del Ministerio para la desalación lo ha aportado la subida imparable de la factura de la luz. Una encrucijada que amenaza con subir el precio que pagan los regantes por los caudales que llegan de la desaladora de Torrevieja. Si firman el convenio que plantea Acuamed, entidad pública que gestiona la planta alicantina, el precio de producción subiría de los 48 o 49 céntimos por metro cúbico que pagan los agricultores una vez el agua llega hasta la comunidad de regantes a 81 céntimos solo tras la producción y sin contar con el transporte. El Scrats recuerda que hay que sumar entre 2 y 5 céntimos más de los costes que paga cada productor a la comunidad, más la clausula del convenio que Acuamed ofrece y que señala que la amortiguación de los encarecimientos en la producción corren a cargo de los que demandan el agua. Con todo esto, el precio se dispararía por encima del euro, algo "inasumible" y que el propio Ministerio reconoce.

Por ley el Ministerio debe subvencionar el agua desalada y fijar su precio en no más de 30 céntimos. La buena relación entre el Scrats y el director general del Agua del Ministerio, Teodoro Estrela, permite mantener un diálogo fluido e incluso el alto cargo de Transición Ecológica reconoce la imposibilidad de que los regantes asuman el precio del agua desalada. Queda por ver qué va a aportar para cubrir el gasto extra.

El Gobierno reabre el Trasvase tras tres meses de obras e inicia el envío de 57 hm3 de agua

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha comenzado a enviar a Murcia los 57 hm3 pendientes de trasvasar desde finales del pasado verano, una vez reparadas las fugas en el embalse de la Bujeda que obligaron a cerrar el trasvase Tajo-Segura en septiembre. Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 660 hm3, por lo que, según las nuevas normas de explotación en vigor desde el pasado septiembre, el Gobierno tendrá que trasvasar de forma automática 27 hm3 este mes, pero aún no se ha reunido la comisión de explotación. No son los 38 hm3 de antes de los recortes pero representan la mayor cantidad aprobada en los últimos cuatro meses y coincide, además, con la reapertura del acueducto. A diferencia de lo que ha sucedido en lo que va de otoño, la cantidad tiene que ser la máxima. Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenaban 650 hm3 el pasado día 1, cuando se toma la muestra, 45 hm3 por encima de la línea que permite el trasvase máximo y 250 hectómetros cúbicos más de la línea roja por la que no habría envío. Quedan por trasvasar por tanto 57 hm3. F.J.Benito