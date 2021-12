El Partido Socialista critica que el Ayuntamiento de Cartagena haya cobrado a los empresarios las tasas de terraza del 2020 de los meses previos a la pandemia y de junio a agosto a pesar de haber notificado su exención.

El secretario general del PSOE en Cartagena, Manuel Torres, lamenta «que Noelia Arroyo haya mandado cobrar las tasas de terraza del año 2020 que prometió anular, a las puertas de la navidad y en plena sexta ola con restricciones de aforo».

Torres sostiene que «el equipo de Gobierno se comprometió a liberar a los hosteleros del pago de la tasa de terrazas de todo el año 2020, pero ha girado recibo correspondiente a los tres primeros meses y el verano de ese mismo año».

«La desvergüenza del Partido Popular no tiene límites, prometieron a los hosteleros que no tendrían que pagar estas tasas y ahora les mandan el cobro, sin avisar, mintiendo y en plena preparación de las fiestas navideñas», asegura el socialista. Torres recuerda también que el Ayuntamiento de Cartagena es de los consistorios de la Región que menos cuantía económica a aportado en subvenciones al sector de la hostelería y que con este recibo no solo recuperará lo dado sino que ganará dinero.

«No solo no dan unas subvenciones suficientes al sector hostelero, sino que todo lo dado lo van a recuperar con este recibo imprevisto, girado con nocturnidad y alevosía», critica el secretario del Partido Socialista en la ciudad portuaria.