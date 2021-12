El colectivo No Te Prives y Asfagalem convocan una concentración en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia, mañana, a las 19:30 horas, para manifestar públicamente su "rechazo y denuncia del intento de derogación en la Asamblea de Madrid de las leyes LGTBI y Trans a instancias del partido de ultraderecha Vox y aparentemente apoyado por el su socio el Partido Popular. Esta medida no responde a ningún clamor ni demanda social, únicamente subyacen de una idolología fundamentada en el rechazo a la comunidad LGTBI + y todo lo que ésta representa".

"Es decir -continúan-, una petición que nace de la LGTBIfobia, y que lo único que pretende es romper y crispar el bienestar social, y un retroceso en los Derechos Humanos de este país, a la vez, que satisface sentimientos fascistas y retrógrados de una minoría que no representa ni a la pluralidad y mayoría de la sociedad española. Denunciamos preocupades este acto de odio contra el colectivo LGTBI+, ya que, debido a causas únicamente partidistas y electoralistas ciertos partidos se atreven a mercadear con nuestros derechos para sostenerse en el poder".

"Esta modelo de actuación es fácilmente imitable en nuestra Región de Murcia, pues previamente ya tenemos precedentes a lo largo del mandato de López Miras, que no le ha importado en varias ocasiones abrazarse a las sinrazones de la ultraderecha para mantenerse en su puesto, aunque eso suponga la pérdida de derechos de muchos murcianos y murcianas. Por ello, la sociedad civil debe posicionarse frontalmente en contra de estos intentos de transgresión de los derechos que nos dignifican como sociedad", afirman.

Por último, los colectivos señalan que "hoy es el colectivo LGTBI+ el señalado, pero mañana puede ser si los dejamos, cualquiera de las minorías a las que no consideren de los suyos. No vamos a permitir que un partido que proclama la represión, el odio y el retroceso consiga quitarnos lo que tanto nos ha costado conseguir en este país. Porque, tengamos claro que aquellos que pretenden borrar nuestros derechos lo que les molesta es nuestra propia existencia. Pretender, borrar a todos aquellos que no sean como ellos, prefieran una España en blanco y negro, como la de hace como hace más de 40 años, con miedo, sumisa y sin derechos, en lugar, de una España como la actual, multicolor y diversa donde todos quepamos".