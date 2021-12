Elizabeth Hardwick, escritora y crítica literaria, hablaba de la lectura como una «iluminación moral», no en vano es el poder de tener acceso a la información lo que determina la capacidad de decisión de un ciudadano.

Con el deseo de democratizar este poder, que a la vez es un derecho y una necesidad social, la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM) cuenta entre sus estantes con libros de Lectura Fácil destinados especialmente a personas con dificultades lectoras, ya sean transitorias (inmigración, escolarización deficiente...) o permanentes (diversidad funcional, senilidad...), y también con clubes destinados a la puesta en común de las lecturas, así como el desarrollo de otras habilidades sociales.

Toñi García es la técnica responsable de la Biblioteca de San Basilio y una de las encargadas de coordinar los clubes de Lectura Fácil de las bibliotecas municipales. Cuenta a La Opinión que, antes de la Covid-19, llegaron a coordinar hasta seis clubes de lectura especializados en diversos tipos de dificultades lectoras, pero que a día de hoy sólo quedan en pie dos de ellos, ambos coordinados con Assido Murcia, una asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades. A estos se suma la actividad de otros dos grupos de lectura que lleva Astrapace, una asociación dedicada a niños con parálisis cerebral y patologías afines, que, si bien empezó unido a los seis clubes antes mencionados, ahora han seguido funcionando sin la ayuda de García, pero con fondos de la Red Municipal de Bibliotecas.

García recuerda que empezaron hace siete años, a propuesta de una compañera, María Teresa Díaz, sin «formación en el trato de personas con discapacidad, pero con un poco de lo que se dice buena voluntad», y que poco a poco han ido aprendiendo, echándole imaginación y amor.

Para ella, lo más bonito de la Lectura Fácil es que ayuda a que personas con discapacidad intelectual, así como con otro tipo de problemas que dificultan el acceso a la lectura, normalicen el uso de las bibliotecas, «una institución que hasta ahora les estaba vedada. No porque no les dejásemos entrar, sino porque no era accesible».

García añade además que la lectura por sí trae innumerables beneficios, ya que les ayuda a mejorar su vocabulario, su capacidad de memoria, su imaginación... y hasta su autoestima.

Los clubes también ayudan enormemente a sus usuarios. Algunos de ellos, coordinados por Assido y que se encuentran ahora inmersos en la lectura de Romeo y Julieta, cuentan a La Opinión que, durante el confinamiento, han echado de menos sus reuniones, ya que por ese periodo se detuvieron.

También que disfrutan mucho de las lecturas (entre las cuales vemos títulos de clásicos indispensables), y de socializar en un entorno seguro y agradable.

Toñi García señala que han llevado a cabo actividades de lectura en público, así como otros talleres específicos para que los usuarios del club mejorasen la confianza en sus propias habilidades comunicativas.

«Creo firmemente en el poder de la lectura para todo el mundo sin distinciones. Si no, no estaría donde estoy; para determinadas personas la Lectura Fácil es un vehículo con el que llegar a ser un ciudadano de pleno derecho», asegura.

Con libros adaptados se pueden leer grandes clásicos de la literatura, obras contemporáneas y novelas con tramas sencillas que son puro entretenimiento. Pero también se enseñan cuestiones sociales, o temas como la muerte y su duelo, fundamentales para que todo el mundo pueda desarrollar un criterio propio.

Por otro lado, también existen casos de personas con dificultades lectoras transitorias que han usado estas obras adaptadas como «medicación» para aprender el idioma, mejorar su formación, reincorporarse a la lectura...

La Lectura Fácil, que nació en Suecia hace más de medio siglo, es relativamente reciente en España y en la Región de Murcia se está incorporando poco a poco, no sólo en bibliotecas sino también en instituciones, que ya utilizan folletos explicativos adaptados a la comprensión lectora de todos. El objetivo es hacer la información accesible a todos los ciudadanos y, en el caso de iniciativas como las de la RMBM, poner también al alcance de todos obras universales y contemporáneas.