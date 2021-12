Ciudadanos denuncia que la Región de Murcia es la única Comunidad que "usa el pasaporte Covid de forma restrictiva con los aforos", por lo que pide al Ejecutivo de López Miras que "escuche a la patronal" y le exige que "no discrimine al ocio nocturno frente a la restauración o los salones de juego", ya que "no es la misma situación actual que en olas anteriores, con gran parte de la población vacunada", ha señalado la coordinadora regional de Ciudadanos en la Región de Murcia, María José Ros Olivo.

"En otras Comunidades donde gobierna Ciudadanos, como Castilla y León, se ha preguntado a los expertos y, ante las serias controversias y dudas que supone la utilidad del pasaporte Covid, se ha optado por descartarlo", apunta.

"El Gobierno regional de López Miras es el más restrictivo de toda España, no solo aplica el pasaporte Covid, sino que además limita el número de asistentes a los locales de ocio nocturno, poniendo al sector en un grave agravio comparativo con la restauración y los salones de juego y llevándolo a la ruina", ha criticado la coordinadora liberal.

Ros Olivo afirma que "aplicar el pasaporte Covid, no es la panacea para evitar los contagios y supone una carga extra de trabajo a discotecas y locales de copas, sin ser autoridades sanitarias o policiales para controlar que todos los asistentes cumplan con este criterio". López Miras ha sumido a los empresarios de esta región en un "juego continuo de cambio de normas, que no tienen coherencia sanitaria entre sí y que lleva a todo el sector de atención al público a una crisis de inseguridad jurídica", ha comentado Ros, "además, no se entienden la diferencia abismal entre la Región de Murcia y Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular. Pareciera que López Miras y Ayuso no pertenecen al mismo partido en función de las políticas que aplican", ha concluido.

"El Gobierno de López Miras debe tratar a los ciudadanos de la Región como adultos y trabajar en campañas de concienciación, fomento de la vacunación, dosis de refuerzo a los mayores de 40 años, test gratuitos en farmacias, como hemos propuesto Ciudadanos, y no coartar los derechos y las libertadas de los individuos, como lamentablemente nos tiene acostumbrados", ha concluido Ros Olivo.