El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado hoy en el Senado una petición de comparecencia de la vedete Bárbara Rey. El partido pide la declaración de la murciana ante la Comisión de Interior del Senado (o en su defecto la que se estime oportuna), "para que explique la veracidad de las informaciones publicadas según las cuales supuestamente recibió, por parte de personas del entonces CESID, u otros altos estamentos del Estado (o sus popularmente conocidas como 'cloacas') ingentes cantidades de dinero público de fondos reservados y posibles prebendas, como la contratación por parte de una televisión autonómica (Canal 9), para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos altos cargos del Estado".

Mulet ya intentó sin éxito en 2017 que el Gobierno contestase sobre el uso de fondo reservados para el pago de favores, silencios y juergas del hoy rey emérito con sus “amigas especiales”, y en concreto también se preguntó al caso de Bárbara Rey. Este tipo de preguntas fueron vetadas por la Mesa al entender que la figura del monarca no está sometida a control parlamentario. Mulet presentó un escrito de reconsideración alegando que la pregunta versaba sobre el uso de fondos reservados y no sobre la figura del monarca, pero no aceptaron esta fórmula.

Ahora, la petición no versa tampoco sobre la propia figura del emérito ni su familia, sino sobre el uso incorrecto de fondos públicos para acallar a este personaje, que en las últimas semanas ha vuelto a estar de actualidad. “Queremos dejar claro que huimos del amarillismo y nos da igual las relaciones que una persona tenga con otra siempre que sean consentidas. Lo que nos preocupa es que estas acaben suponiendo un saqueo del erario público, que nuestro dinero se destine a este tipo de barbaridades y, por ello, ya que no podemos preguntar al monarca porqué en este país no se deja preguntarle, sí queremos intentar que la persona que supuestamente fue regada con millones de euros públicos para tenerla callada, explique qué hay de cierto en ello, no porqué dudemos de la veracidad de la información, ya que vista la total desvergüenza y nula catadura moral del monarca emérito, no nos sorprende, sino para que si existe alguna duda en la ciudadanía, se disipe, y para que si estamos ante un caso de malversación de fondos, soborno, cohecho o cualquier figura delictiva, se pueda evidenciar, aunque estos presuntos delitos puedan estar prescritos”, ha declarado.