Carmina Fernández, la nueva portavoz de la ejecutiva regional del PSRM-PSOE, está afiliada al partido desde los 18 años, aunque empezó a militar mucho antes en las Juventudes Socialistas, organización de la que fue secretaria general. Ejerció como gerente del partido antes de ser diputada de la Asamblea Regional en 2019.

Su relación con la militancia política le viene de familia.

Mi padre fue concejal de Blanca en las primeras corporaciones democráticas y desde entonces yo estoy en el entorno del partido. Mi padre también tuvo vinculaciones en la organización regional y mis abuelos eran de las Juventudes Socialistas Unificadas. Esto ha sido una tradición familiar. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración después de la Guerra Civil y a un tío abuelo lo mataron en Mauthausen.

¿Cómo ha vivido esa experiencia junto a compañeros de clase y amigos que debían estar al margen de la política?

Los políticos no estamos muy bien considerados porque se cree que hacemos cosas que no afectan a la ciudadanía, pero siempre he pensado que para cambiar las cosas, para cambiar el mundo y para cambiarlo todo había que estar en política. Las decisiones que cambian las sociedades se toman en los gobiernos. Si uno quiere cambiar las cosas para mejor, la única forma de hacerlo es a través de la política. Mi padre era concejal de la oposición, pero yo lo he visto trabajar 24 horas para cambiar las cosas. Eso es lo que me hizo concienciarme de que había que dar el paso. Lo que me ha enseñado mi familia es que participar y trabajar es mucho mejor que esperar que los demás trabajen para ti. Me lo enseñó mi abuela. Es verdad que mis compañeros no entendían la vida ni la militancia de la manera que la entendía yo, pero siempre la vieron con respeto.

¿Será la candidata a la Alcaldía de Cartagena?

Vamos paso a paso. Lo primero es que para mí es un gran orgullo, un enorme reto y una gran responsabilidad (ser la portavoz de su partido). Lo que hay para el próximo año y medio es muchísimo trabajo para ganar las elecciones, para gobernar y para mejorar las condiciones de esta región. A partir de ahí yo estaré donde mi partido y los militantes de mi partido digan que debemos estar. Hay que construir un proyecto en el que quepan todos, con fuerza, con empuje, en todos los municipios de la Región. Las decisiones sobre los candidatos ya las veremos cuando se hagan las primarias y se abran los procesos.

¿Será posible recomponer la agrupación de Cartagena tras la crisis que se produjo en 2019 y la expulsión de todo el equipo socialista del Ayuntamiento?

Es verdad que estamos sufriendo una situación extraordinaria y anómala, porque no tenemos representación en el Ayuntamiento. El Partido Socialista no está representado en el Ayuntamiento en estos momentos. Hay un Gobierno del PP, y el PSOE no puede permitir apoyar a gobiernos del Partido Popular que están gobernando con la extrema derecha en la Comunidad Autónoma. El PSOE necesita gobernar para cambiar la Región y eso con el PP no se consigue, porque es un partido que está llevando a la Región a una situación de anomalía democrática. Somos el laboratorio de la extrema derecha. Son tránsfugas que han comprado voluntades para mantener el Gobierno. Queremos gobernar Cartagena, pero con un proyecto socialista.

"En las últimas elecciones las encuestas también nos daban bastantes diputados menos"

¿Cómo ha vivido su partido la renuncia de Diego Conesa, que ha dado paso a la elección de la nueva ejecutiva encabezada por José Vélez?

Ha sido una sensación agridulce, porque Diego Conesa ganó las elecciones. El PSOE con Diego Conesa ganó las elecciones últimas, aunque no pudimos gobernar esta región porque no tuvimos los apoyos suficientes. Los que tenían que dárnoslos apoyaron al PP, que está llevando a la Región a las mayores cotas de pobreza y de desigualdad de España. No podemos hacer otra cosa que respetar su decisión personal. Ahora el Partido Socialista continúa con un proyecto para ganar las próximas elecciones.

¿Ven posible conseguirlo con el escenario político actual?

El primer objetivo es sacar a la derecha y a la ultraderecha del Gobierno de esta región. Somos una de las 21 regiones más pobres de Europa, en la que no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos si viven en una ciudad o una zona rural. Lo que queremos es ganar las elecciones, porque solo gobernado el Partido Socialista cambiará la Región y mejorará. Queremos ganar para mejorar las cosas y tener una región más justa de la que podamos sentirnos orgullosos. No puede ser que se conozca a la Región por el ecocidio del Mar Menor, porque los primeros que están vacunados son los dirigentes del PP, porque se saltan las listas de espera y no tienes que esperar si eres familiar de alguien del PP, porque tengamos una Asamblea en la que la democracia está en entredicho con un gobierno tránsfuga apoyado en la ultraderecha.

Las encuestas no les dan ya el mismo resultado de 2019.

En aquellas elecciones las encuestas también nos daban bastantes diputados menos de los que sacamos. Cuando las encuestas no se hacen en época electoral no son un fiel reflejo de los resultados electorales, solo podemos ver tendencias. Nosotros estamos trabajando no por lo que dicen las encuestas, sino porque creemos que podemos conseguirlo.

¿No temen que el cierre de los Cercanías y el retraso en las obras del AVE les pase factura?

El Gobierno de España va a invertir 6.000 millones en esta región entre 2018 y 2023. Ningún gobierno ha invertido nunca tanto en la historia de España para mejorar el ferrocarril y las comunicaciones de esta Región. Ha hecho una apuesta para modernizar las infraestructuras que no tiene precedentes en la democracia.

¿Llegaremos a ver la recuperación del Mar Menor?

El Mar Menor es la oportunidad que tiene la Región para demostrar que hay otra manera de hacer las cosas y que somos capaces de revertir los problemas que López Miras y el PP han generado. Está así porque ha habido 26 años de incumplimientos de leyes y de prácticas abusivas, porque pensaban que todo vale. El Gobierno del PP no es capaz de admitir que desde el Gobierno de España hay una apuesta clara y decidida, con 382 millones que se van a invertir en regenerar el Mar Menor. López Miras dice que va a invertir no sé cuántos millones, pero luego no ejecutan ni el 20% de lo que están presupuestando.