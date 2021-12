Los avances de la sociedad no son ajenos, por supuesto, al desarrollo del turismo. Las tecnologías, las nuevas y las que llevan con nosotros desde hace décadas, son bienvenidas para dotar a este sector de las últimas innovaciones para hacer de la experiencia final del usuario algo sobresaliente, digno de recordar.

Para mostrar cómo la tecnología es capaz, a través de la aplicación de la realidad aumentada y virtual, de mejorar estas experiencias, así como el poder de la digitalización para aumentar la competitividad de los servicios de las empresas del sector, ayer se celebró el Foro de Expertos de Transformación Digital para la Sostenibilidad del Turismo, desarrollado en el Salón de Actos Isaac Peral de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Organizado por el diario La Opinión, contó con la participación de María Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, María Dolores Ojados, directora del Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico de la UPCT, Juan Antonio García, CEO en Natoural Digital Solutions, Antonio Pérez, profesor de psicología de la Facultad Educación de la Universidad de Murcia, y Antonio Jesús Romero, director de operaciones en The Loop In.

El foro, que centró su actividad en la mesa de debate ‘El Turista Digital. ¿Cómo ayuda la tecnología a mejorar su experiencia en el destino?’, dio comienzo con la apertura a cargo de Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), quien destacó la innovación y la digitalización como los principales pilares de la reactivación del sector turístico.

A lo largo de la mesa de expertos, los diferentes ponentes dieron a conocer distintos casos de éxito de aplicación de realidad aumentada y virtual para crear una experiencia turística inmersiva y mostrar de manera innovadora el patrimonio turístico y cultural. Además, se trató la digitalización de los procesos y servicios en la industria turística como factor clave para la competitividad entre las empresas de este sector.

La directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena destacó el enorme esfuerzo que han realizado para poder trasladar el conocimiento a través de la realidad virtual. Comenzaron a trabajar con la realidad aumentada en el propio teatro, posibilitando una experiencia inmersiva gracias al uso de unas gafas virtuales, para más tarde aplicar las nuevas tecnologías al sistema de las audioguías, ámbito en el que han acabado siendo pioneros al incluirlas para el público infantil. «A veces no vale con el uso de la tecnología, debes saber ordenarla. Con la llegada de la pandemia se apostó por este tipo de trabajo, y ahora estos recursos dan sus frutos. Las estadísticas muestran que a la gente este tipo de trabajo le parece ilusionante», afirmó María Elena Ruiz, quien también se enorgullece de no haber perdido el contacto con su público.

El usuario ha pasado a ocupar un papel protagonista en el sector turístico, siendo ahora capaz de producir y generar contenidos, no solo de consumirlos

También destacó como principal reto del Museo del Teatro Romano de Cartagena el desarrollo de su pórtico posterior, un proyecto en el que gracias a la colaboración de la UPCT se espera iniciar pronto las labores de excavación.

Otra de las muestras del buen trabajo con la realidad virtual llegó de la mano de María Dolores Ojados, quien aseguró que desde la Universidad Politécnica de Cartagena llevan más de 20 años trabajando con las tecnologías 4.0. «Estas tecnologías son aplicables a cualquier ámbito social, también a la arqueología, por lo que es posible hablar de cultura 4.0, consiguiendo una mayor accesibilidad para ella», comentó la directora del Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico de la UPCT. A través del escaneado tridimensional son capaces de virtualizar la realidad y digitalizar los recursos patrimoniales para crear experiencias inmersivas, poniendo al alcance de la sociedad el patrimonio y el turismo, «haciendo del destino algo más motivador y atractivo».

Juan Antonio García, por su parte, incidió en que la sociedad tiene al alcance el software y hardware necesario, quedando pendiente poder agrupar todas esas herramientas para sacar productos viables. «No solo es importante centrarse en la parte técnica del desarrollo de cualquier proyecto, también la parte de marketing y creativa. Las nuevas tecnologías van a ser capaces de solventar problemas que hace meses o años parecían imposibles», afirmó el CEO de Natoural Digital Solutions.

Las claves de la reactivación del sector turístico Un turismo de mayor calidad, más competitivo y sostenible. Ese es el producto final por el que el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) trabaja día a día, avanzando hacia un objetivo común, tanto a nivel regional como nacional. Para ello, se apoyan en dos pilares básicos como la digitalización y la innovación para reactivar el sector turístico tras las consecuencias de la pandemia, tal y como afirma Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. «Creemos en la innovación y digitalización del sector y su gestión como un gran valor añadido que nos está ayudando mucho en la reactivación del sector en los últimos tiempos». Desde hace unos meses, el ITREM dispone de la Oficina de Inteligencia Turística, la cual permite monitorizar el comportamiento del sector, accediendo a una información que posteriormente ponen a disposición de autónomos y empresarios del sector turístico regional. Además, a partir de enero lo podrán complementar con un gran portal de big data, llamado Motriz, que a tiempo real ofrecerá públicamente toda la información de la que dispongan, tal como las distintas preferencias y gustos de los turistas. Con la creación de esta Smart Office DTI Región de Murcia se reimpulsa la apuesta decidida por la inteligencia turística. «Con estas nuevas plataformas podremos adelantarnos a las tendencias del mercado, así como a las expectativas de los turistas, además de poder diseñar estrategias competitivas y personalizadas, y de desetacionalizar el destino», concluyó el director del ITREM.

Uno de los puntos más destacados del foro, el lugar que ocupa el usuario en todo este proceso, fue expuesto claramente por Antonio Pérez. «La tecnología no tiene sentido si no es por y para el usuario. Hace tiempo que los consumidores deciden el cómo, el cuándo y de qué manera, así que la única manera razonable de trabajar es partiendo de sus necesidades», comentó el profesor de psicología de la Facultad de Educación de la UMU. Además, Pérez quiso reflejar el empoderamiento de los usuarios acuñando el término ‘prosumidor’, capaz de producir y generar contenidos, no solo de consumirlos.

Por último, Antonio Jesús Romero explicó cómo la digitalización es capaz de mejorar la competitividad de los servicios, en su caso a través de la implementación de la domótica. «Lo que invertimos en tecnología acaba siendo útil y práctico en un futuro no muy lejano. Estos beneficios en la gestión energética son principales responsables además de una postura sostenible», concluyó el director de operaciones en The Loop In.

La emoción como factor determinante

Una de las grandes olvidadas cuando se trata de explicar las conductas de los turistas es la emoción, esa que se recuerda y que es capaz de impregnarlo todo. Una excelente experiencia de usuario lo es porque perdura en la memoria para siempre, algo impensable si la emoción no hace acto de presencia.