Los fotógrafos y periodistas que trabajan en la Asamblea Regional llevan meses quejándose en redes sociales de las limitaciones impuestas en la cámara autonómica para que puedan ejercer su trabajo en libertad.

Desde que comenzó la pandemia, en marzo del año pasado, todos los equipos de prensa de los medios de comunicación deben abandonar los plenos antes de que comience la sesión. Los redactores solo pueden seguir los debates a través del ‘streaming’ ofrecido por la Asamblea en su canal de Youtube, mientras que a los gráficos tan solo se les permite tomar imágenes desde detrás de las puertas de cristal. Los medios solo pueden obtener las instantáneas de los plenos mediante la distribución de imágenes realizadas por un único empleado gráfico a sueldo del parlamento autonómico.

Iván Urquízar, fotógrafo de LA OPINIÓN, lamenta que se les obligue a él y a sus compañeros captar las imágenes a través de las puertas de cristal que dan acceso al patio donde se celebran las sesiones parlamentarias, «teniendo que apoyar el objetivo e intentar sortear reflejos y vinilos».

«Es denigrante trabajar en estas condiciones, esperando a que se abra una puerta para hacer una foto»

«Esta es la única fotografía que se puede tomar, es decir, solo hay dos ángulos posibles, uno por cada puerta, no pudiendo enseñar todo lo que ocurre en el hemiciclo», añade.

Urquízar considera que es «denigrante para la profesión trabajar en estas condiciones, esperando a que se abra una puerta para hacer una fotografía en ese segundo». Además, critica las «formas de algunos ujieres» de la Asamblea, que les hacen sentir como si fueran «delincuentes». En este sentido, recuerda que la pasada semana, en la que se aprobó la devolución del Estatuto de Autonomía a la Región, reprendieron a un compañero al que acusaron de haber abierto unos centímetros la puerta para captar una imagen.

"Los periodistas tenemos que esquivar a ujieres a los que les han ordenado expresamente que coarten la libertad de prensa. Es escandaloso"

Ese mismo día, un periodista de la agencia EFE compartía una fotografía en Twitter para mostrar que la mitad de los diputados habían decidido no participar en el pleno, comentando que «la imagen no es mejor porque no permiten hacer fotos a los periodistas». Y añadía: «Es una vergüenza que para retratar la anomalía que se ha vivido en este pleno los periodistas tengamos que esquivar a ujieres a los que les han ordenado expresamente que coarten la libertad de prensa. Escandaloso».

La Plataforma de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia (Colombine) señaló públicamente que "la Asamblea Regional debe ser garante de los derechos y libertades de murcianos y murcianas" y le exige "que cumpla escrupulosamente el artículo 20 de la Constitución que garantiza el derecho a la libertad de información y de prensa".

"Los medios tienen derecho a estar en el hemiciclo porque es un derecho de la ciudadanía conocer lo que pasa dentro. Y la imagen informa", explica una de sus integrantes.

Así hasta que mejore la pandemia

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, reconoció el viernes a esta Redacción que «de momento» no va a plantear a la Mesa de la cámara la restitución de las condiciones de trabajo para la prensa «con el recrudecimiento de la pandemia».

Defiende que los trabajadores gráficos no puedan estar en el patio, ya que estarían obligados a estar entre las mesas donde están ubicados los parlamentarios. «Se permite que saquen fotografías anteriores y posteriores», explica.

El presidente Castillo se compromete a revisar las normas a principios de 2022, «dependiendo de la pandemia»

Castillo subraya, además, que la Asamblea de Murcia es la única de toda España en donde se permite el acceso a la prensa. Según ha podido saber por sus compañeros de Coprepa (Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos), en el resto de cámaras hay «distribución de fotografías y textos», cuando en la Región, al menos, hay acceso, aunque sea limitado.

Algunas voces críticas en redes sociales con estas medidas apuntan a que detrás de esta «censura» está la imagen que alguien tomó del móvil del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, cuando hablaba con el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, sobre una operación a un familiar. No obstante, el presidente de la Asamblea niega la mayor: «Estas medidas se impusieron mucho antes de aquello, desde que empezó la covid».

No obstante, hasta que se publicó esa fotografía había sillas y mesas en la segunda planta para seguir los plenos. "Ahora no nos dejan ni asomarnos", insisten los informadores.

Castillo recordó que ni siquiera han vuelto a recibirse visitas de escolares, como se solía hacer, pero apuntó que a mediados de enero, «según cómo vaya la pandemia», se decidirá si volver o no la normalidad.