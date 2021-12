La Región se ha convertido en la primera comunidad autónoma en autoconsumo tras la desaparición del llamado ‘impuesto al sol’, que durante años limitó la instalación de plantas solares destinadas a suministrar su propia energía eléctrica a las viviendas y a las empresas. El director general de Energía y Actividad Industrial, Horacio Sánchez, calcula que en la Región hay entre 29.000 y 30.000 hogares e industrias alimentadas con energía fotovoltaica generada para uso propio.

Estas instalaciones suman unos 104 megavatios, que representan el 15% del autoconsumo de España. «Somos una potencia», aseguró Horacio Sánchez.

Las plantas solares existentes en la Región alcanzan en total los 1.200 megavatios, lo que demuestra el peso que ha alcanzado la generación del autoconsumo en relación a la producción renovable.

Las posibilidades de las familias y las empresas murcianas de producir su propia energía eléctrica se multiplicarán a partir de ahora con los 17,5 millones en ayudas asignados a Murcia, que podrán ser solicitadas hasta el próximo 31 de diciembre.

Según anunció la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, estas ayudas están contempladas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con fondos europeos para su financiación.

Horacio Sánchez recuerda que «el sol es nuestro petróleo» y defiende que «se han hecho los deberes»

El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones para «la realización de instalaciones para el autoconsumo energético y almacenamiento en el sector servicios y otras actividades productivas, sector residencial, las administraciones públicas , así como para la realización de aplicaciones térmicas en el sector residencial en la Región de Murcia».

Instituciones y comunidades de vecinos pueden solicitarlas La convocatoria de ayudas de la Comunidad Autónoma destinada al autoconsumo está abierta también a las entidades locales y todas las instituciones públicas, las organizaciones del tercer sector, las comunidades de propietarios y las comunidades ciudadanas de energía, entre otras entidades, según se recoge en la orden que fue publicada por la Consejería de Empresa en el Boletín Oficial de la Región (BORM) el pasado 22 de octubre. La cuantía de las subvenciones disponibles puede llegar a alcanzar hasta el 65 por ciento del coste subvencionable de la instalación, según cada caso, con un mínimo del 15 por ciento. Las subvenciones se concederán por riguroso orden de presentación hasta que se agoten los fondos.



Por eso defiende que la convocatoria de 17,5 millones en ayudas «es una oportunidad para los ciudadanos, las empresas y la instituciones para ayudarles a promover el despliegue de las energías renovables, tanto térmicas como eléctricas, en los distintos sectores consumidores. Pretendemos fomentar un mayor control del consumo mediante el desarrollo de los sistemas de almacenamiento detrás del contador y el impulso a la industria y al sector empresarial asociado».

El director general recordó que el objetivo establecido en el Plan Nacional de Energía y Clima es que las fuentes renovables alcancen en 2030 el 73% de las energías renovables, lo que convierte a la Región en una de las comunidades autónomas con mayores posibilidades de expansión del autoconsumo.

Añadió que Murcia ya está cerca de cumplir el objetivo para 2030, dada su gran capacidad de generación renovable.

CIFRAS 104 MW Potencia instalada en los hogares y empresas Las viviendas y empresas de la Región con autoconsumo suman una potencia instalada de 104 megavatios (MW).

73% Energía que deben aportar las renovables en el año 2023 Las fuentes de generación renovables deberán aportar en el año 2030 el 73% de la energía eléctrica.



Las casi 2.800 horas de sol al año que ofrece la Región han atraído a los grandes grupos inversores, pero también han permitido un despegue del autoconsumo que hasta 2018 se vio limitado por las restricciones establecidas en la legislación nacional.

Por su parte, Anpier destaca en su último Anuario que «actualmente, el potencial que tiene el autoconsumo fotovoltaico en España va más allá del ámbito doméstico, avanzando hacia sectores como el industrial, el comercial, de servicios y el agrícola, con aplicaciones como el bombeo solar para riego». Añade que «son los pequeños clientes industriales y las pymes los mayores beneficiarios del autoconsumo».

La Comunidad tiene 140 plantas fotovoltaicas con solicitudes en trámite

La Región tiene en este momento 140 plantas solares en trámite, 22 de las cuales deben ser autorizadas por el Ministerio para la Transición Energética, porque superan los 50 megavatios, según las cifras que maneja la Dirección General de Energía de la Consejería de Empresa. Estos grandes proyectos están obligados a presentar la declaración de impacto ambiental antes del próximo mes de abril, dado que en caso contrario quedarían descartados, lo que comportaría la pérdida de los avales que tienen presentados.

Entre todas suman 4.000 megavatios, frente a los 1.200 que tienen las plantas en marcha.

De los 118 proyectos restantes que debe autorizar la Comunidad , 80 proyectos no llegan a los 5 megavatios y y no están obligados a presentar declaración ambiental. Se trata de proyectos de pequeños productores, que no superan las diez hectáreas de superficie. Los otros 60 tienen entre 5 y 50 megavatios.

Anpier exige que no se amplíe el plazo límite para evitar que grandes grupos especulen con las líneas de evacuación

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, asegura que parte de las grandes plantas que están en trámite en la Región han sido promovidas por compañías y grupos inversores que «acapararan gran parte de la capacidad de evacuación de la energía fotovoltaica a la red eléctrica, pero no pretenden ejecutarlas, sino especular con los derechos adquiridos».

Recuerda que la capacidad de evacuación de la energía fotovoltaica a las líneas de Red Eléctrica, que es el operador nacional del sistema eléctrico titular de la alta tensión, y de Iberdrola, la compañía distribuidora en la Región, es limitada. Teme que las presiones de los grupos que han conseguido los derechos para verter la energía lleven al Gobierno a ampliar los plazos que están obligados a cumplir para ganar tiempo con el fin de recuperar sus avales y rentabilizar los derechos adquiridos.

El director de Industria discrepa y responde que la red regional tiene capacidad para los proyectos

Por eso reclama al Gobierno que aplique la normativa establecida en un real decreto de 2020 que obliga a los titulares de estos derechos a presentar la declaración de impacto ambiental dentro de los plazos fijados, porque «hay operadores que acaparan desde hace años los puntos de evacuación del sistema eléctrico para especular con este activo que sostenemos los españoles en nuestras facturas de la luz». Precisó que su objetivo es traspasarlos y «obtener beneficios en una operación que solo suponía depositar unos avales, realizar unos trámites administrativos y transmitir la evacuación que se habían adjudicado».

El director general de Energía, Horacio Sánchez, discrepa de Anpier y responde que la Comunidad no tiene capacidad de decisión sobre los 22 grandes proyectos que deben presentar la declaración de impacto ambiental al Estado. Defiende igualmente que la red disponible en la Región puede asumir la producción de las plantas en proyecto, aunque apuntó que «cuando llegue el momento de ver si se ha caído alguno», la capacidad que quede liberada saldrá a concurso.