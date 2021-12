José Vélez ha sido ratificado hoy como secretario general del partido en la Comunidad en el XVI Congreso del PSOE, en el Cuartel de Artillería de Murcia. Vélez, también delegado del Gobierno en la Región, sustituye al exsecretario general Diego Conesa, que renunció a presentarse a la reelección tras un "año duro" en el que denunció haber recibido "ataques" por la fallida moción de censura presentada con Ciudadanos contra el Gobierno del PP.

La segunda jornada del Congreso del PSOE regional en el Cuartel de Artillería fue inaugurada hoy por Vélez. Poco antes se había desvelado completamente la lista de miembros que conforman ya su Ejecutiva regional y desfilaron uno a uno hacia el escenario principal en mitad de los exacerbados aplausos de cargos, militantes y simpatizantes socialistas.

Vélez comenzó su intervención agradeciendo a todos “por el inmenso honor que me habéis otorgado al elegirme secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia y gracias por la confianza que habéis depositado en la Comisión Ejecutiva Regional que acabamos de elegir”. El nuevo líder del PSOE regional se dirigió al presidente del Gobierno “la tarea de gobernar nunca ha sido sencilla, pero te ha tocado lidiar con la crisis sanitaria mundial más grave que hemos padecido en los últimos 100 años”. Según Vélez, la respuesta del Gobierno de España ha sido ejemplar. “Esto ha puesto claramente de manifiesto que tenemos un gran presidente, siempre a la altura de las circunstancias, valiente para afrontar las medidas necesarias en cada momento”. “Querido Pedro, has demostrado un liderazgo sin precedentes, y no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. En los momentos más duros, y a pesar de que el PP dio la espalda a España, tú tendiste la mano buscando la unidad de todas las Administraciones, fueran del color que fueran”, afirmó mirando a Sánchez.

Sobre la gestión de la crisis del PP, Vélez aseguró que ha sido “una derecha indigna, que solo le ha importado la confrontación, la bronca y el enfrentamiento”. El también delegado del Gobierno en la Región sostuvo que el PP solo ha aportado “tensión y crispación; mientras el presidente de España luchaba para conseguir los Fondos de Recuperación Europeos necesarios para relanzar la economía… Pablo Casado se paseaba por Europa hablando mal de nuestro propio país”.

Al igual que hiciera ayer la presidenta socialista, Cristina Narbona, José Vélez destacó que España se haya convertido en el primer país de la Unión Europea en recibir los primeros 10.000 mil millones de euros de los Fondos de Recuperación Europeos.

El secretario general del PSRM clamó que a partir de 2023 la Región tendrá un Gobierno socialista que “trabajará, codo con codo, junto al Gobierno de España para que la Región de Murcia siga contando, como en los últimos años, con las inversiones y el apoyo del Gobierno de España; no vamos a permitir que nuestra Región siga a la cola de todo”.

Reivindicó la cercanía de los socialistas con las preocupaciones y demandas de los vecinos. “Hemos estado los que se manifestaban contra los recortes en la sanidad, con los vecinos que pedían el soterramiento, junto a los que piden soluciones para el Mar Menor. Ahí ha estado el partido, en la calle con la gente, gritando alto y claro que esta Región no puede seguir gobernada por el PP ni un minuto más”, indicó.

“Tenemos la mejor tierra del mundo, pero, por desgracia, también tenemos el peor Gobierno del mundo”, dijo Vélez, que entiende que el Gobierno regional que no ha sabido aprovechar “las enormes posibilidades de esta tierra para situarnos donde nos merecemos”. Según Vélez, el PP ha construido “el proyecto de la mentira; la gente ya está cansada de tanto escándalo, tanta incompetencia, tanta corrupción”.

Puso como ejemplo de la mala gestión por parte del Gobierno de López Miras que Murcia se sitúe como “la tercera comunidad donde peor se vive de España”, y los “desastres ecológicos” como el del Mar Menor. Aquí Vélez quiso recordar el paseo de Teodoro García y Pablo Casado “en una barquita, diciéndose lo bien que estaba todo, con pececitos saltando, pero poco después tuvimos que recoger miles de peces muertos en sus orillas”. Para contrarrestar esta situación, el secretario general recordó que el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto encima de la mesa más de 380 millones de euros.

El caso de los protocolos de vacunación incumplidos por cargos del PP o las listas de espera en sanidad, fueron otros asuntos que también abordó. “Vamos a Gobernar para no tener una Sanidad en la que tienes que esperar meses para que atiendan, pero si te llamas Teodoro García, López Miras gestiona que te atiendan inmediatamente”, advirtió.

Vélez también criticó la gestión del Gobierno regional en Educación. Consideró una “vergüenza” que mientras el Gobierno de España envía una ayuda extraordinaria de 520 millones, “el Gobierno regional tome la decisión de mandar a los niños un día a sus casas para no tener que reforzar el profesorado. ¿Dónde están los 520 millones extraordinarios que envió el Gobierno de España?”, se preguntó.

"Me siento con las ganas, la ilusión y la fuerza necesaria para emprender este camino, siempre junto a todas y a todos vosotros. Me siento cada día más orgulloso de ser socialista y pertenecer a este gran partido. Orgulloso de lo que somos, de lo que hemos hecho y de lo que seguiremos haciendo. Es el momento de empezar a ganar nuevamente las próximas elecciones autonómicas", finalizó.