La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE comenzó anoche a revelar sus primeros nombres. Fuentes del partido confirmaron a esta Redacción que la diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, Marisol Sánchez, ocupará una de las dos vicesecretarías generales, mientras que el histórico diputado en la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baños, hasta ahora responsable de la Secretaría de Política Municipal, será el presidente del partido en sustitución de la histórica política socialista, Teresa Rosique. Estos nombres se suman al de Carmina Fernández, que, tal y como adelantó LA OPINIÓN, ocupará la vicesecretaría general y la portavocía, sustituyendo así a Francisco Lucas Ayala, que forma parte de la Ejecutiva Federal como secretario de Transparencia y Regeneración Democrática desde el mes de octubre y que podría asumir la portavocía del Grupo Parlamentario. La nueva ejecutiva terminará de conocerse a largo del día de hoy, durante la segunda jornada del XVI Congreso del PSRM-PSOE en el Cuartel de Artillería y que clausurará el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, participó ayer en la primera jornada e hizo especial hincapié en la llegada de los fondos de recuperación poscovid. «España ha sido reconocida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y será el primer país que reciba los primeros 10.000 millones de euros», aseguró la exministra de Medio Ambiente, que detalló que «como España ha sido capaz de sacar adelante más de 50 compromisos concretos, el dinero viene para acá». La presidenta socialista destacó que se ha conseguido ese objetivo a pesar de que «el PP ha hecho todo lo posible para frenarlos; primero, apostando por que no hubiera fondos financiados solidariamente por todos los países europeos, que han supuesto un cambio formidable, y luego intentando mostrar que el Gobierno de España no es de fiar». También afirmó que Murcia será una de las comunidades que más se va a beneficiar de los fondos europeos poscovid. «Esos fondos van a cambiar esta Región», aseveró.

Cristina Narbona también repasó algunos de los hitos conquistados en los últimos años por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre otros logros hizo mención a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados o la reforma de la Ley de Memoria Democrática.

La también vicepresidenta primera del Senado abordó los avances que se han producido en la Ley de Cadena Alimentaria, «una norma que va a acabar con una injusticia inmensa por esa posibilidad de que haya ventas a pérdidas que perjudican a la parte más vulnerable de la cadena, los pequeños agricultores y ganadores».

La presidenta del PSOE valoró el «extraordinario potencial» que tiene la Región por su clima, geografía y riqueza natural. Sin embargo, «la especulación y la corrupción del PP ha constreñido ese potencial y ha frenado su crecimiento durante muchos años».

«No habrá recuperación hasta que no haya recuperación ambiental, empezando por el Mar Menor», aseguró. En este sentido, consideró «un paso inédito» que el Gobierno de España haya considerado ‘obras de interés general del Estado’ un conjunto de actuaciones que se van realizar en el entorno de la laguna salada. «Obras que deberían haber sido abordadas hace mucho tiempo por el PP para evitar la tragedia del Mar Menor», indicó.

Esas actuaciones, según Narbona, permitirán que Murcia recupere un prestigio en los mercados internacionales que ha perdido en estos momentos. «Hay que decírselo a esos agricultores y ganaderos que piensan que los socialistas queremos que pierdan su empleo; es todo lo contrario, queremos que Murcia aparezca como una marca de prestigio internacional». Según Narbona, ciertas cadenas importantes de supermercados en Alemania, «están diciendo a sus usuarios que no compren productos de Murcia porque aquí hay demasiada contaminación; el Gobierno de España va a terminar con eso gracias al plan de regeneración del Mar Menor, 380 millones de euros para cambiar por completo la situación que ahora mismo se sufre».

En su opinión, Murcia puede ser casi autosuficiente en agua y energía por horas de sol y gracias al Gobierno central, que prevé instalar paneles fotovoltaicos en todas las desalinizadoras para bajar el precio de la factura energética del agua y el precio que se le cobra a los agricultores.

Los líderes sindicales de CCOO y UGT en la Región, Santiago Navarro, y Antonio Jiménez, participaron en el Congreso. Navarro admitió que el PSOE es el partido al que ha defendido y al que ha votado en varias ocasiones, aunque también lo ha hecho a otras formaciones de izquierdas. Según Navarro, la derogación de la reforma de las pensiones del PP por el Gobierno central ha sido fundamental para la Región, así como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), «que no podíamos ni imaginar». «No se puede seguir debilitando la educación y la sanidad y por eso necesitamos un gobierno de izquierdas en la Región», denunció.

Conesa: «La empresa en la que estuve me llama a gritos» El secretario general saliente del PSOE, Diego Conesa, no desveló tampoco ayer en el Congreso del PSOE regional cuál será su futuro: profesional o político. «Afortunadamente, he sido gerente de una empresa de economía social donde estuve 17 años (Tribulex Asesores, de 1999 a 2015) y que me llama a gritos; para mi sorpresa, tengo ofertas de algunas organizaciones y demás, y voy a darme dos semanas para ver qué decisión tomo». El Congreso aprobó el informe de gestión de su Ejecutiva con el 92 por ciento de los votos.



Por su parte, Jiménez señaló que los avances sociales y el refuerzo de los servicios públicos, aunque queda trabajo por delante, siempre se han dado con gobiernos progresistas. Se mostró confiado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez derogue de forma inminente la reforma laboral.

Serrano se desata y carga contra la «derechona que se apoya en el fascismo»

El encargado de inaugurar el Congreso socialista fue el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que aseguró que el acto de ayer fue el «preludio de un cambio político que se va a producir de manera inminente en la Región». Sorprendió la dureza del discurso de Serrano contra la gestión del PP en la Región. «El PSOE sería incapaz de apoyarse en formaciones xenófobas y negacionistas» como está haciendo «la derechona en esta Región», porque nosotros «tenemos dignidad y vergüenza», señaló. No se ahorró descalificativos el regidor murciano: «El PP un partido viejuno, sin ideas, y mediocre que no tiene más interés que mantenerse en el poder, apoyado en el fascismo», llegó a decir. No se quedó ahí, también se refirió a la formación popular como «la otra pandemia» de la Región de Murcia.

Por otro lado, alabó la gestión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Calificó su trabajo para traer fondos europeos a España como algo «insuperable; Pedro, nos has proporcionado un instrumento para levantar un nuevo proyecto de país», señaló Serrano.

PP: «Si Sánchez no viene a solucionar problemas, que se ahorre el viaje»

«Si Pedro Sánchez viene a no dar soluciones a los problemas que él mismo ha creado en la Región, puede ahorrarse el viaje». Así de contundente se manifestó ayer la portavoz del PP en la Región, Miriam Guardiola, que afeó a Sánchez que «su primera visita a la Región en años sea para un acto de partido y no como presidente del Gobierno».

La popular destacó que «Pedro Sánchez no ha estado donde tenía que estar ni cuando tenía que estar», y detalló que ni siquiera «ha estado durante la pandemia, no ha estado durante la crisis medioambiental del Mar Menor, no ha estado con los agricultores ni con los transportistas ni con la Policía y la Guardia Civil»

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado cargó contra la presidenta del PSOE nacional, Cristina Narbona. «Cómo se atreve a hablar siquiera del agua cuando fue la responsable de la derogación del Trasvase del Ebro y la responsable de sentenciar el Trasvase Tajo Segura».

Segado también criticó que la exministra intentara «apropiarse de la vacunación cuando tenemos vacunas gracias a Europa» y son «las comunidades las que se han echado a la espalda la pandemia».

Sobre los fondos europeos, Segado aseguró que «lo que el PSOE tiene que decir claramente es cuántos fondos europeos van a llegar a la Región y cuándo van a llegar». «Como mínimo a la Región de Murcia tienen que llegar 2400 millones de euros, menos de eso será una estafa», afirmó.