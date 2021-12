Una jornada de caos, dudas, e indignación. La inauguración de los nuevos mapas para el transporte colectivo interurbano y municipal generó a lo largo del día de ayer un reguero de protestas e incidencias entre los usuarios y los conductores en el centro e Murcia. Un rasgo general de la jornada fue el descenso de usuarios. «He intentado no coger el autobús, porque me decían en grupos de Whatsapp, que esto iba a ser hoy un desastre total, pero no he podido evitarlo», comentaba María, una usuaria de la línea 6 de La Alberca-Murcia.

Los conductores fueron especialmente críticos con la situación. «Esto es digno de separatistas catalanes y no de políticos murcianos; llevo en este trabajo desde 1988 y hasta 2012, yo era capaz de informar y conocía todos los recorridos urbanos, de pedanías, e interurbanos, y esta mañana, 33 años después, me he dado cuenta de que yo no sé el coche que va para Molina de Segura, o el que va a Santomera», lo dice Juan ‘El Mingo’, un veterano conductor que en la actualidad lleva la línea 79, una de las líneas municipales, ahora gestionada por Monbus, que ha sufrido modificaciones en el nuevo sistema. «Esta línea normalmente iba hasta Molina de Segura por Javalí Viejo, ahora no llega a Molina y se queda a la entrada de la Contraparada, y se ha suprimido el 50 por ciento del recorrido», detalla ‘El Mingo’, que en ese momento interrumpe su declaración porque un usuario le pregunta si LAT sigue existiendo y si el bono que tiene le seguirá sirviendo. Tras inspeccionar el bono que utiliza este vecino de Murcia, le explica que ahora ese bono «sólo le servirá en el término municipal de Molina, para ir o venir de allí, ayer podía ir con esa tarjeta a Santomera, Algezares, pero ya no y tendrá que cambiarlo antes del 31 de diciembre en el Ayuntamiento».

Las principales críticas en Cartagena se produjeron por la incorporación de transbordos en las rutas

Cuando se despide, tras darle más indicaciones, Juan sostiene: «Aquí tienes un buen ejemplo de lo que ha sido toda mi jornada». En cuanto a su línea, «el mayor reproche ha sido que tendría que haber empezado a las 7 de mañana en Javalí, y he empezado en Murcia». Admite el conductor que muchos vecinos se han quedado esperando en Javalí a que llegara su transporte. Cuando se le pide que se dirija a los responsables políticos Juan no lo duda: «Los responsables de esto, tanto de la Comunidad, empezando por Diez de Revenga (consejero de Fomento), como del Ayuntamiento de Murcia, deben dimitir, que se vayan, porque no saben ni que las ruedas son redondas», sentenció.

Críticas por el nuevo uniforme de los conductores Los nuevos uniformes de Monbus no son del gusto de de muchos conductores. La razón es un tanto curiosa: sus camisas no tienen bolsillos, un elemento de la ropa al que recurrían frecuentemente para gestionar el continuo ir y venir de monedas. «Estas quejas menores son solo una curiosidad», explicaban ayer desde la Plataforma en Defensa del Transporte, que destaca que el principal reproche ha sido la absoluta falta de información a los conductores. Por otra parte, la Plataforma insiste en que no se está cumpliendo con la subrogación de trabajadores y que hay 20 profesionales que se han quedado fuera.



Han sido muchas las escenas que representan el caos sufrido durante la jornada de hoy. La más llamativa ha sido la protesta en Plaza Circular, donde un numeroso grupo de mujeres que se dirigían a La Alcayna han retenido al autobús de la línea 5, (La Alcayna-Altorreal-Murcia), de concesión regional y cuyo servicio está en manos ahora de la empresa Interbus. Decenas de personas, en su mayoría mujeres trabajadoras vecinas de La Alcayna, se han plantado frente al vehículo, pitando y aplaudiendo, para denunciar la reducción de frecuencias, algo que les afecta directamente. Según la Consejería de Fomento, se atendieron todas las solicitudes que trasladadas por la presidenta de la entidad Entidad Urbanística de Altorreal. «De haber sabido la petición de las trabajadoras, se hubiera atendido como hemos hecho con el resto de solicitudes», señalaron estas fuentes autonómicas.

Otra escena común se produjo en Glorieta de España, un estudiante universitario intentó pasar su bono universitario sin saber que hoy ya no servía. Este bono bus, sufragado de un tiempo a esta parte por la Consejería de Fomento, se aplicaba a parte de las líneas interurbanas que hoy ha asumido el Ayuntamiento de Murcia. Ambas administraciones, la regional y la local, consideran que es la otra la que tiene que hacerse cargo de ese gasto.

En Cartagena, muchos usuarios protestaron por la falta de información en las rutas. «Me dieron un folleto el lunes con los antiguos horarios y hoy he perdido el autobús», se quejaba una viajera que no llegó a Torre Pacheco. La mayoría de las críticas llegaron por el corte en algunas rutas, donde ahora hay que hacer transbordo para llegar al destino. En las taquillas de la estación de la ciudad portuaria los técnicos todavía estaban actualizando las rutas.

Comunidad y Ayuntamiento dicen que todo se desarrolló con «normalidad»

«Normalidad» fue la palabra que usó ayer tanto la Consejería de Fomento como el Ayuntamiento de Murcia y Monbus para describir la jornada de ayer.

La concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, visitó las instalaciones de Monbús en El Palmar a primera hora de la mañana para comprobar de primera mano que todo se desarrollaba dentro de lo previsto. Recordó que las únicas incidencias destacables en las líneas de titularidad municipal se produjeron en el uso del bono universitario o la línea 44, que no permitía subir a pasajeros «ambos cuestiones relacionadas con los autobuses de la Comunidad».

Raúl López, presidente de Monbus, también aseguró que todo transcurrió con normalidad, pero admitió que «en estas transiciones es habitual que se produzcan desajustes que con el paso de los días se van solucionando, pero en este caso está resultando todo mucho mejor». En cualquier caso, animó a los usuarios a utilizar los canales habilitados por la empresa «para hacernos llegar sus sugerencias».

Por su parte, la portavoz local del PP, Rebeca Pérez, lamentó que el PSOE, por dejadez y sectarismo político, haya mantenido el mismo sistema de transporte que tanto ha criticado «en lugar de aplicar el nuevo modelo que dejó totalmente elaborado el PP».

Según el PP, esta actitud se contrapone a la del Gobierno regional, «que sí ha actualizado el sistema y lo ha puesto en marcha sin que apenas se haya registrado ninguna incidencia».