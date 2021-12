El secretario general saliente del PSOE, Diego Conesa, no desveló tampoco hoy en el Congreso del PSOE regional cuál será su futuro profesional o político. “Afortunadamente, he sido gerente de una empresa de economía social donde estuve 17 años (Tribulex Asesores, de 1999 a 2015) y que me llama a gritos; para mi sorpresa, tengo ofertas de algunas organizaciones y demás, y voy a darme dos semanas para ver un poco qué decisión tomo de cara al futuro”, señaló ante los medios presentes hoy en el acto socialista.

Serrano carga contra la "derechona que se apoya en el fascismo" en el Congreso del PSOE La gestión de Conesa, aprobada El 92% de los delegados socialistas han aprobado el informe de gestión de la Ejecutiva regional liderada por Diego Conesa, que ha agradecido el apoyo mayoritario “a 50 meses de trabajo muy intenso, en el que creo que hemos trabajado con la mayor honestidad y transparencia posible”. El informe de gestión obtuvo 188 votos a favor, 1 en contra, y 16 abstenciones. Recordó Conesa que en 2017 asumió dos compromisos en el 15 Congreso que se celebró en Cartagena. “Sentar las bases del cambio del partido, y hoy somos más fuertes y cambiar la tendencia electoral, demostrar que era posible lo que parecía imposible: ganar las elecciones en la Región de Murcia... Eso pasos se conquistaron”, explicó el exlíder socialista tras la primera jornada del 16 Congreso regional del PSOE en el Cuartel de Artillería. Puso en valor la victoria en las autonómicas de 2019. “Ganamos en 29 de los 45 municipios, y hoy dos de cada tres murcianos tienen un alcalde o alcaldesa socialista, y ésa es una enorme fortaleza para el cambio que llegará en 2023, de la mano de Pepe Vélez”, aseguró Conesa. Sobre la presencia mañana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Diego Conesa afirmó que “es el momento de reflejar que somos un partido fuerte y que tenemos un rumbo cierto”. Sobre las tareas y desafíos que tendrá el nuevo secretario general del PSOE, José Vélez, indicó que “ahora sabemos que podemos ganar, a partir de ahí, hay que tener la ambición para poder hacerlo”. Conesa puso en valor la escuela de formación, José Ramón Jara, “la pusimos en marcha, ahora tengo claro que la nueva ejecutiva va a seguir impulsado ese máster a través de la UMU, para que los militantes y simpatizantes del PSOE sepan que la formación es una herramienta vital para gestionar mejor nuestra Región”. En el Congreso socialista también se ha discutido la ponencia marco, con el debate de las enmiendas presentadas por las agrupaciones; se ha trabajado para readaptar los Estatutos del partido.