«Temo sobre todo por los conductores de autobuses, que serán los que paguen el pato, y soporten las quejas de los vecinos» por la «chapuza que ha hecho la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia en sus respectivas propuestas de movilidad urbana»; así de contundente se mostró ayer el portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte Público de la Región,Francisco Ruipérez.

Llegó el día más temido por los usuarios del transporte público colectivo en la Región, el 3 de diciembre, la fecha en la que entran en funcionamiento tanto el nuevo sistema de autobuses interurbanos en las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena que ha ideado la Comunidad, bajo el nombre de Movibus, como la propuesta de movilidad para las pedanías del Ayuntamiento de Murcia.

Movibus ofrecerá más de 169.000 expediciones al año para conectar los municipios que integran las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena. A partir de hoy, estos autobuses realizarán 40 nuevos itinerarios correspondientes a las rutas de Alcantarilla-Murcia; Beniel-Santomera-Murcia; Molina de Segura-Murcia; y el área metropolitana de Cartagena. Los servicios fueron adjudicados a las empresas Alsa (Alcantarilla-Murcia y el área metropolitana de Cartagena), Orbitalia (Beniel-Murcia) e Interbus (Molina de Segura-Murcia). Los nuevos itinerarios y horarios del servicio regional Movibus están disponibles en la página web de la Comunidad. Estos servicios se prestarán durante los dos próximos años; tras ese tiempo, se analizará la situación para introducir cambios que permitan mejorar el sistema y se volverá a sacar a licitación las concesiones por un plazo de diez años.

Por otro lado, el grupo gallego Monbus se estrena en Murcia para llevar a cabo los servicios de autobús que comunican la ciudad de Murcia con sus pedanías. La nueva gestión del transporte supondrá cambios en diez líneas (supresión de paradas o trayectos, y recortes o prolongación de recorridos). Para aclarar todos los cambios, el equipo de Gobierno de PSOE y Cs puso en marcha hace unos días una campaña informativa, tanto en la web municipal, como en carteles físicos en los vehículos y paradas.

A falta todavía de un plan de coordinación, muchos autobuses, tanto del plan municipal como del regional coincidirán en sus rutas, lo que para la Plataforma en Defensa el Transporte Público, supondrá un «caos» para los usuarios.

Francisco Ruipérez aseguró ayer frente a la fachada principal del Ayuntamiento de Murcia que «están preocupados por los nuevos planes y concesiones; hoy vamos a comprobar una vez más la falta de interés, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, por el transporte público», sostuvo. Critica la Plataforma, en el caso del plan municipal, que aunque el equipo de Gobierno asegure que no suben los precios, «se mantienen las discriminaciones tarifarias entre pedanías y ciudad, desaparece el billete de ida y vuelta, no sabemos qué pasará con la tarifa urbana de LAT (el billete de pedanías es 1,85 euros pero al entrar en el casco urbano de Murcia LAT cobraba 1,05 euros), y desaparece el bono universitario y eso quizá no es subir los precios, pero es encarecer el servicio». Ruipérez también destacó que se ha perdido la posibilidad de llegar a Nueva Condomina aprovechando el transbordo gratuito de LAT. «Ahora habrá que usar el tranvía sí o sí, previo pago de 45 céntimos», detalló para sentenciar que todo eso «son subidas de precio».

Sobre el plan de movilidad de la Comunidad señaló que será «un desastre total». Tras poner en duda que se vayan a mantener los bonos que afectan a los transbordos metropolitanos, lamentó el empeoramiento del servicio para Molina de Segura (Altorreal yAlcayna), Torres de Cotillas, Alguazas, Alcantarilla, Santomera o Beniel. Estas poblaciones sufrirán, según la Plataforma, la reducción de frecuencias y los «rodeos para pasar por las universidades». Ruipérez calificó el trabajo realizado por Gobierno regional y por el Ayuntamiento de Murcia de «chapuza». «Me dan pena los conductores, que son los que hoy darán la cara», sentenció.