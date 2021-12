Hoy, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema “Empoderar a las personas con discapacidad”, con la intención de dar visibilidad a las personas discapacitadas y recordar a la sociedad lo importantes que somos las personas –todas iguales y todas distintas– así como lo valiosos que somos todos en un mundo diverso. La Agenda 2030 se compromete a “no dejar a nadie atrás”, y para ello hay que garantizar la integración e igualdad como derechos fundamentales de las personas.

En años anteriores, esta fecha señalada se abordó desde la perspectiva de la soledad no deseada de las personas que padecen algún tipo de patología discapacitante; una situación que debemos seguir teniendo presente en un año marcado por la pandemia ya que muchas personas discapacitadas o no, a raíz del confinamiento, han visto mermadas sus posibilidades de relación social, una circunstancia que desde la Enfermería hemos sufrido con impotencia.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, apoyamos y favorecemos la igualdad e integración. Este reconocimiento debe ser, en el día de hoy y siempre, una de las armas para comunicar a la sociedad actual que la enfermera está al servicio de los discapacitados y que colabora en los cuidados para conseguir esa igualdad de reconocimiento social y de integración, es por ello que con las siguientes palabras invitamos a la reflexión:

“¡Muévete! aunque carezcas de movilidad para llegar a tus metas, ¡escucha! aunque tus oídos no permitan oír tu grito de guerra, ¡visibiliza! tus posibilidades de avanzar aunque tus ojos no puedan ver, porque no eres menos que nadie y nadie es mejor que tú”.

Dedicado a personas maravillosas que padecen algún tipo de discapacidad física, psíquica o social y a la sociedad en general.