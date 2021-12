Los sindicatos han rechazado la oferta de subida salarial del 7% en un año propuesta por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (HOSTECAR). “Es el mayor aumento en 12 meses planteado en toda la historia. Hablamos de una subida del 4% en enero de 2022 y luego un 3% en enero de 2023”, explica Jesús Jiménez, presidente de HoyTú, ante esta oferta formulada en las últimas horas en las negociaciones para actualizar el convenio colectivo del sector.

Los sindicatos han realizado una propuesta del 15%, adicional a las subidas ya realizadas del SMI y que se divide en tres tramos: un 5% diciembre de 2021, un 5% enero de 2022 y un 5% enero de 2023. “Es disparatado, completamente inasumible para un sector que está siendo el más golpeado por la pandemia”, apuntan desde la patronal

Además, el ofrecimiento de aumento salarial de la patronal se complementa con la mejora de su oferta para las incapacidades temporales (IT), que incluye un nuevo derecho como es el complemento de IT para enfermedades profesionales y donde además se respeta el complemento para enfermedades graves. Por su lado, la IT por enfermedad común se queda como marca el Estatuto de los Trabajadores.

La patronal destaca que sería un "beneficio para todos"

La patronal resalta que este "es un conjunto de mejoras en beneficio del total de los 35.000 trabajadores y no solo de unos pocos, una oportunidad histórica que los sindicatos están rechazando sin una razón comprensible". “Son dos de los dos puntos más sensibles de estas negociaciones y desde la patronal hemos cedido bastante, pero los representantes sindicales no se han movido ni un centímetro”, manifiesta Jiménez.

Por su parte, HoyTú y HOSTECAR han querido dejar clara que su intención de alcanzar compromisos beneficiosos para ambas partes, empresarios y trabajadores, sigue intacta. “Pero parece que los sindicatos no tienen ningún interés en llegar a acuerdos. Así es imposible negociar”, plantea la patronal, que recuerda las amenazas constantes de huelgas, paros, denuncias y otras que se le han trasladado durante los largos meses que esté durando esta negociación.