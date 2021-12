Decenas de murcianos se encuentran en Marruecos sin la posibilidad de regresar a sus casas después de que el gobierno marroquí decidiera cerrar su frontera aérea a partir de la medianoche del pasado lunes durante 15 días, con el objetivo de preservar a Marruecos de la propagación de la nueva variante del coronavirus, bautizado por la OMS como Ómicron (B.1.1.529). Una situación en la que ya se encuentran alrededor de 200 españoles.

Los viajeros murcianos que están en esta situación esperan que se dé una respuesta inmediata por parte tanto de las aerolíneas como de las autoridades españolas y marroquíes con el fin de acabar con la incertidumbre en la que se encuentran desde principios de esta semana.

Miriam Peñaranda, una joven natural de la pedanía murciana de Patiño, disfrutaba de un viaje en la ciudad de Marrakech junto a su hermana y otros 5 amigos, también murcianos, cuando fueron sorprendidos por la noticia de la cancelación de todos los vuelos procedentes del extranjero durante semanas, una noticia que llegó con tan solo 24 horas de antelación antes del cierre.

«Como nos cancelaron el vuelo que teníamos desde Marrakech con destino al aeropuerto de Alicante, decidimos coger una furgoneta para desplazarnos con la intención de tomar otro vuelo que partía desde la ciudad marroquí de Agadir», cuenta Peñaranda.

En un intento por resolver sus dudas, fueron al aeropuerto dos horas antes para preguntar en las ventanillas de información, sin embargo, pudieron comprobar en los paneles donde aparece el estado de los vuelos en tiempo real cómo no existía ningún vuelo internacional programado, solamente vuelos en territorio marroquí. Peñaranda explica a LA OPINIÓN que «desde Ryanair lo único que nos han dicho es que nos daban la opción o de devolvernos el dinero o de reprogramar el vuelo para cuando el espacio aéreo se volviese a abrir, además, nos dijeron que el problema era una cuestión política y que no esperásemos ninguna ayuda económica o de alojamiento por parte de la compañía; que fuéramos a la embajada».

Por el momento, los representantes de la administración española en Marruecos no ofrecen una respuesta clara a los turistas. «Nos personamos en el consulado alrededor de las 9 de la mañana y las explicaciones que nos dieron es que aún no ha habido ninguna reunión con las autoridades marroquíes y que, por lo tanto, no se ha podido negociar ningún tipo de repatriación; no nos pueden dar alojamiento ni tampoco dinero para costear el tiempo que tengamos que estar aquí, tampoco saben si esta situación se va a prolongar durante días o durante semanas», maniesta la joven.

Luchan por encontrar una cafetería donde poder conectarse a internet y hablar con sus familiares y amigos.

«Necesitamos una solución cuanto antes, un avión, un ferry, lo que sea», explica Inés Turpín, una murciana de viaje en Tetuán, indignada también con la situación.

Las dos rutas aéreas de las que dispone el aeropuerto de Corvera con Marruecos, una con destino a la ciudad marroquí de Oujda y otra a Casablanca, se encuentran también canceladas. Son dos de las ciudades con más afluencia de turistas.