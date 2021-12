Como estaba previsto, la Asamblea Regional ha aprobado esta mañana la reforma exprés de su reglamento por la cual podrá pedir al Congreso de los Diputados la devolución del Estatuto de Autonomía de la Región, que se encuentra en pleno trámite de enmiendas. En concreto, el nuevo artículo 225 dice que "en cualquier momento de la tramitación ante las Cortes Generales, el Pleno de la Asamblea Regional podrá adoptar el acuerdo de retirada de una iniciativa legislativa que hubiere sido remitido a estas".

Con 42 parlamentarios en el hemiciclo en el momento de la votación, la reforma ha salido adelante con los 23 votos a favor del Partido Popular y de los expulsados de Vox y Ciudadanos, la abstención del diputado de Vox y 18 votos en contra del PSOE y uno de los dos diputados de Cs. Podemos decidió no participar.

"Necesitamos una cláusula de cierre para conservar el control de las leyes que solo afectan a la Región" Juan José Liarte - Expulsado de Vox

Los impulsores de este proyecto expusieron en su turno de intervenciones que el PSOE, Cs y Podemos han "roto el consenso" alcanzado durante la anterior legislatura para elaborar el Estatuto de Autonomía. Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se comprometió con la oposición a "mantener" el Estatuto en la Cámara Baja "PSOE y Cs retiran sus enmiendas", que tienen que ver con la lucha contra el transfuguismo, la financiación autonómica o la organización del Gobierno murciano. "53 enmiendas retiradas y no seguiremos adelante con este legítimo derecho", expresó Segado.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el expulsado Francisco Álvarez, comentó en tribuna que "una cosa son correcciones y mejoras técnicas" al Estatuto de Autonomía "y otra" las "enmiendas sectarias y revanchistas" presentadas por la "alianza de izquierdas" en el Congreso, acusando al PSOE y Cs de haberles tomado por "ingenuos".

Juan José Liarte, líder de los díscolos de Vox, puso en valor el "principio de autonomía" de la Asamblea Regional para defender lo que llamó una "cláusula de cierre" para "conservar el control de las leyes que solo afectan a la Región".

Diego Conesa, que ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por última vez, acusó al PP y a los tránsfugas de "tirar a la basura doce años de trabajo y negociación política" para elaborar el nuevo Estatuto de Autonomía. El exlíder del PSOE murciano recordó en la cámara que el trámite de enmiendas tiene como finalidad "mejorar e incluso pulir aspectos que planteen dudas de inconstitucionalidad" y se preguntó si lo que preocupa a la cámara es la enmienda socialista para regular la figura del diputado no adscrito. "No nos sorprende su patada en el tablero después de ver al PP abandonar el Pacto Antitransfuguismo tras 23 años", sentenció.

"El reglamento no se puede cambiar en dos días según el humor con el que se haya levantado su presidente" María Marín - Podemos

Asimismo, afeó a los populares que usen el mismo argumentario que el separatismo cuando "dicen que no van a permitir que el Congreso modifique lo que se ha aprobado aquí". Por eso, reclamó al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, que "reconduzca este disparate y cacicada" y que se abstuviera como llegó a hacer en ocasiones anteriores por "neutralidad" (aunque no le convenció).

La portavoz de Podemos, María Marín, anunció que su partido no iba a participar en la votación porque no se les había facilitado un informe jurídico al respecto, entendiendo que la reforma "no tiene garantías". Además, calificó el proyecto de "chapuza" y esgrimió que "el reglamento no se puede cambiar en dos días según el humor con el que se haya levantado su presidente".

El diputado de Ciudadanos Juan José Molina remarcó que la iniciativa contiene "aspectos de dudosa legalidad" y auguró que con esta reforma la cámara murciana le iba a dar "más trabajo al Tribunal Constitucional", ya que entiende que para su aprobación se necesita una mayoría cualificada (tres quintos). "Nada es gratis. Estos tejemanejes antidemocráticos cuando llegue el momento los van a pagar", les espetó a los parlamentarios populares y a los tránsfugas.