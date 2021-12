«El PP no me perdona que toda España viera cómo compraba voluntades en la Asamblea», dijo Diego Conesa a esta Redacción tras anunciar que no repetiría como secretario general del PSOE murciano. Lo cierto es que a la derecha representada en la Asamblea Regional parece haberle sentado bien la marcha del aún portavoz de los socialistas en la cámara autonómica.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, le deseó a Conesa «suerte personalmente» tras conocer la noticia de su marcha, pero sobre su labor política ha destacado que su valoración es «negativa», ya que «no ha sido capaz de asumir que no gobernaba ni que presentó una moción de censura en la que ni siquiera su partido confió en él para que fuera candidato». Asimismo, considera que «el no asumir todo eso le ha hecho adoptar una actitud excesivamente beligerante y, a veces, faltona en esta tribuna». PP y expulsados consideran que el exlíder del PSRM no superó la "frustración" de la moción de censura El expulsado de Cs, Francisco Álvarez, le deseó lo mejor en lo personal, aunque también le reprochó «su tono bronco y las continuas faltas de respeto a los diputados y la propia Cámara». A su entender, —y del PP— «nunca ha superado la frustración de lo ocurrido en marzo y esa frustración la ha plasmado en su actuación como portavoz, elevando la crispación y sobrepasando en muchas ocasiones no ya la cortesía parlamentaria, sino incluso las más mínimas normas de educación y convivencia». Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, dijo sin tapujos que desde su partido se «alegran de la marcha de Diego Conesa», añadiendo que «al enemigo que huye, puente de plata». Además, destacó que «ha sido reemplazado por una copia barata del señor Sánchez», refiriéndose a José Vélez, nuevo secretario general del PSRM. En un tono más amable, Rafael Esteban le deseó lo mejor al dirigente socialista, del que ha dicho que «lo ha dado todo» y le ha reconocido haber intentado «hacer valer que fue la misma más votada, pero no pudo consumar la formación de Gobierno». «Le deseo toda la suerte del mundo con total fraternidad», apostilló. Desde Ciudadanos, su coordinadora autonómica, María José Ros, reconoció ayer que ha «coincidido poco» con Conesa, pero también dejó claro que le respeta y desea lo mejor: «Es difícil despedirse y dar un paso al lado. Dice mucho de la persona que lo hace dejando su acta y son pocos los ejemplos». Ana Martínez Vidal, con quien estuvo a punto de formar Gobierno, recordó que «Diego fue el legítimo ganador de las pasadas elecciones autonómicas» y por ello merece todo su respeto. «Y en lo personal, una buena persona y un buen compañero», añadió.