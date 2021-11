Una última reunión del Claustro antes de entrar en periodo electoral para que la Universidad de Murcia debata y se posicione en dos temas esenciales y de actualidad: el plan de financiación plurianual de las universidades que el equipo rectoral está negociando con el Gobierno regional y la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario que impulsa el ministro Manuel Castells. La petición nace del expresidente del Consejo de Estudiantes y actual representantes de los alumnos de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM), José Miguel Rojo, quien en un correo interno dirigido a la comunidad universitaria reclama una sesión extraordinaria del Claustro para debatir "democráticamente" y fijar un posicionamiento común y público en estos dos asuntos de "interés estratégico para el futuro de nuestra Universidad".

A la petición ya se han sumado catedráticos, profesores y personal de administración y servicios, así como estudiantes, ya que durante la última sesión del Claustro celebrada el 3 de noviembre (se presuponía que era la última antes de celebrarse las elecciones al rectorado) se pidió celebrar otra reunión de los claustrales para marcar las líneas en las que debe negociar la UMU la nueva financiación que deberá recibir de la Comunidad desde 2023 hasta 2027. "No puedo entender que se aborde un proceso de negociación con la Comunidad Autónoma sin explicitar un consenso interno sobre cuáles son nuestras reivindicaciones", señala Rojo en el comunicado, quien considera que este asunto debe tener "un debate previo, abierto y extenso".

El plan plurianual de financiación, que caducó hace un año y no se ha vuelto a renegociar por la pandemia hasta ahora, debe abordar un soporte económico mayor para la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena con el fin de que puedan hacer frente a los gastos anuales, algo que ahora mismo no cubre. Ambas universidades han fijado a la baja sus presupuestos para este 2021 con reiteradas referencias en el último año a los problemas financieros que están sufriendo. Para 2022 las cuentas previsiblemente también estarán limitadas por el inconveniente de no tener todavía un plan actualizado que responda a las necesidades actuales de la UMU y UPCT.

Fijar puntos como el dinero que debe llegar para cubrir el gasto en personal (la UMU ya advirtió que no bastaba para cubrir los sueldos del 100% de la plantilla), los precios y las tasas públicas es esencial para Rojo, quien entiende que habrá diferencias de criterio entre ambas universidades, ya que cada una apostará por factores que beneficien su financiación pública. En el caso de la UMU, subraya, se vería beneficiada si se estableciera un criterio de reparto por número de estudiantes, ya que la comunidad estudiantil es considerablemente mayor a la de la UPCT.

En el caso de la nueva ley de Universidades, la petición, que también está apoyada por la actual presidencia del CEUM, parte por fijar un posicionamiento conjunto como ya han hecho tanto la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), ambos con valoraciones negativas sobre las pretensiones legislativas de Castells. En concreto y sobre este tema, lo que se reclama es un posicionamiento sobre el modelo de universidad pública que debe imperar en los actuales tiempos.

En la última sesión del Claustro, el rector José Luján explicó las perspectivas de negociación sobre la financiación de la UMU con la Comunidad, comentando que todavía estaba poco avanzada. Luján enfatizó en que la Universidad tiene un severo problema de infrafinanciación y puso sobre la mesa cómo se encuentran las dos propuestas legislativas en marcha que afectan a la UMU en general: la Ley de Convivencia Universitaria, que ya ha sido aprobada, y la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que está en fase de negociación extraparlamentaria y que ya ha sufrido importantes modificaciones respecto a la versión inicial.

A preguntas de esta redacción, el Rectorado ha preferido no hacer valoraciones sobre esta petición ni los correos internos.

El posicionamiento sobre el pin parental

El caso del pin parental en los centros educativos de la Región de Murcia también motivó la celebración de una sesión del Claustro de forma extraordinaria, tras una petición formal de un conjunto de claustrales para que la UMU se posicionara sobre lo que entonces fue una herramienta de veto a las actividades curriculares de los alumnos. Tras una recogida de firmas, el claustro se convocó y finalmente hubo un posicionamiento en contra del pin parental tras una votación secreta de los miembros de este órgano de representación.