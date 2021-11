La llegada de la sexta ola de covid ha llevado a que cinco municipios de la Región entren en nivel de riesgo 4 muy alto por contagios, una situación que no se daba desde hace meses. La incidencia está siendo especialmente dura en las localidades de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Mazarrón y Torre Pacheco, según ha anunciado este lunes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien pide prudencia a la población y que se respeten las medidas de precaución.

Ante el nivel de riesgo 4, en estos cinco municipios se limita de forma inmediata esta semana el aforo interior de establecimientos y locales de hostelería, restauración y ocio, que será de un máximo de 30 por ciento.

Otras ocho localidades están en nivel 3 alto; 20 más lo están en nivel 2 medio; y 12 municipios más lo están en nivel 1 bajo.

Pese a que en la última semana la incidencia de contagios se ha disparado un 40 por ciento, la Región de Murcia sigue estando en nivel de alerta regional 1 bajo, lo que llevó este lunes a los responsables del Comité de Seguimiento Covid a no ampliar las restricciones que ya existen y confiar en que la población cumpla con el uso de la mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se respete la distancia mínima de seguridad. Además, hacen un llamamiento a la vacunación.

El grupo de edad que más contagios recoge es el de niños menores de 12 años, población que aún no está vacunada y que ha llegado a registrar una incidencia a 14 días de 275 casos por cada 100.000 habitantes (la media regional es de 215), mientras que a 7 días acumulan 165 casos (125 a nivel regional).

Por ello, desde la Consejería de Salud se pedirá al Ministerio que se coordine lo antes posible la vacunación de estos menores después de que la EMA haya autorizado su inmunización.

En el momento en el que comience, está previsto que se vacunen contra la covid 124.000 niños de entre 5 y 11 años en la Región de Murcia, aunque aún está por decidir si se hará en los centros escolares o en centros de salud.

Fechas complicadas

El responsable de Salud reconoce que el puente festivo y las fiestas navideñas son unas fechas complicadas porque aumenta la interacción social y por lo tanto el riesgo de contagios, por lo que pide a los ciudadanos de la Región que extremen las medidas de prevención, usando la mascarilla y optando por la vacunación, ya que «los no vacunados tienen siete veces más posibilidades de ingreso hospitalario que los vacunados».

En el ámbito social y familiar se encuentra actualmente el origen del 84 por ciento de los casos detectados por los responsables del Servicio de Epidemiología en las últimas dos semanas. Concretamente, relacionado con el ámbito social están haciendo seguimiento a seis brotes con un total de 45 personas positivas por interacciones en locales de hostelería y ocio nocturno.

Por ello, desde Salud se mantiene la campaña de inspección de establecimientos los fines de semana y se solicita apoyo a Delegación del Gobierno con más vigilancia y control por parte de Policía Nacional y a los ayuntamientos con las policías locales.

En cuanto al uso del pasaporte Covid y la petición de los hosteleros de que se extienda a todas las actividades, Juan José Pedreño reconocía este lunes que cada semana en la reunión del Comité de Seguimiento se pone sobre la mesa esta opción, aunque considera que el fin de su uso es que aumente la vacunación y «estamos cercanos al 90 por ciento».

Balance

Respecto al informe diario de la situación del covid en la Región, el consejero informó de que en la jornada previa (domingo) se detectaron 112 nuevos casos, menos de la mitad que en el día anterior, cuando se notificaron 308, aunque cabe destacar que los domingos siempre se realizan menos pruebas de detección del virus. El número de personas afectadas en la actualidad crece hasta los 2.516.

De los 112 nuevos casos, 33 corresponden al municipio de Murcia, 27 a Cartagena, 7 a Fuente Álamo, 7 a Torre Pacheco, 5 a Yecla, 4 a Cieza, 3 a Alhama de Murcia, 3 a Caravaca de la Cruz, 3 a San Javier, 3 a La Unión. El resto están repartidos por los demás municipios.

En cuanto a las hospitalizaciones, se mantienen estables tras el fin de semana con 76 ingresados: el 61 por ciento en planta y con edades comprendidas entre los 21 y los 69 años, mientras que 15 pacientes de entre 25 y 61 años están en la UCI.

Puntos de vacunación móvil en zonas comerciales

El Comité Técnico Covid acordó en su reunión de ayer establecer los puntos móviles de vacunación de la primera dosis frente al coronavirus el día 11 de diciembre en Murcia (en el entorno de los centros comerciales), el 18 de diciembre en Cartagena y el 19 de diciembre en Lorca. El horario de atención en que el personal del 061 administrará la primera dosis sin necesidad de cita previa será de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, pidió en el encuentro con los medios de ayer «a participación de los ayuntamientos y de la sociedad en general para movilizar a aquellas personas que aún no se han vacunado y que lo hagan aprovechando estos puntos móviles que se situarán en las zonas céntricas y comerciales más concurridas» durante todo el mes de diciembre.

El personal no sanitario queda fuera de las dosis de refuerzo

El protocolo presentado ayer por el Servicio Murciano de Salud en la reunión extraordinaria del Comité de Salud y Seguridad Laboral deja fuera de la vacunación de refuerzo al personal no sanitario, incluyendo a otros profesionales que realizan labores sin estar en contacto con pacientes. El secretario general del SPS (Sindicato de Profesionales de la Sanidad), Antonio Martínez, considera «una vergüenza que se exponga a celadores que trabajan en Urgencias y UCI y no se les incluya en la vacunación de refuerzo». Ante el malestar generado, el consejero de Salud anunció una instrucción de urgencia para incluir a los no sanitarios.