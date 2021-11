¿Qué recursos pone a disposición de las víctimas de violencia de género la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social?

Desde el Gobierno Regional editamos una Guía que contiene toda la información sobre los recursos y servicios que existen en la Región de Murcia para apoyar a las mujeres que sufren violencia de género, así como a sus hijos e hijas menores. Desde recursos de atención e información, de alojamiento, de protección y seguridad, sanitarios, en el ámbito de la justicia y de asistencia/asesoramiento jurídicos.

También el Servicio de atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género o para menores a su cargo, recursos de coordinación, en el ámbito educativo o de apoyo a mujeres con discapacidad que sufren violencia. Además contamos con ayudas económicas para el empleo y la formación de estas mujeres.

El número de mujeres víctimas de violencia de género atendidas por en la red de recursos especializados CAVI ha aumentado en este año un 24 % ¿Se trata pues de un aumento de las situaciones, o de una mayor visibilización del problema?

Cuando valoramos la atención de las mujeres que acceden a nuestros recursos, no estamos hablando de que se estén incrementando las situaciones de violencia de género, lo que estamos hablando es de que se visibiliza por un lado la violencia de género que se está produciendo en la Región de Murcia y, por otro, que las mujeres confían más en los recursos que hemos puesto a su disposición para salir de una situación que es absolutamente inaceptable para ellas y para su entorno, especialmente los hijos e hijas de las mismas.

¿A qué se debe entonces este incremento de la visibilización?

Creo que la concienciación de la sociedad en general está teniendo mucho que ver en ello. El hecho de hacer ver que la violencia no es problema de uno, sino que es responsabilidad de todos y no sólo de quienes la sufren, está contribuyendo a que ellas mismas quieran salir de su ‘prisión’ para pedir ayuda. Está en nuestras manos solicitar al conjunto de la sociedad que trabaje unida contra esta lacra que afecta a cualquier mujer, sin distinción alguna entre culturas, ámbito social o económico. Toda mujer es susceptible de convertirse, sin esperarlo, en víctima, y en nuestra mano está el que esto no ocurra.

¿Cómo se trabaja para que los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) puedan hacer frente con garantías a este aumento de personas atendidas?

Con mucho esfuerzo, y con la esperanza de que con su trabajo las mujeres víctimas de violencia de género puedan salir de la situación en la que viven. Las profesionales de estos centros merecen todo nuestro reconocimiento, porque se convierten en primera puerta de entrada a la erradicación de la violencia. Las víctimas se sinceran con ellas. Trabajadoras sociales, psicólogas y jurídicas que están ahí por y para las víctimas, en todo momento, y habiendo asumido, además, mucho más trabajo del que ya tenían, tras la implantación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Precisamente la semana pasada solicité en un encuentro con la Ministra Montero que se subsanaran los problemas de personal con que se ha encontrado la CARM al asumir una carga de trabajo adicional derivada del pacto.

¿Qué atención se presta a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género?

Toda. Son víctimas invisibles prioritarias para nuestra consejería. El Servicio de Atención Psicológica Especializada para Menores Expuestos a la Violencia de Género (Sapmex), que gestiona la Comunidad, realiza un abordaje integral de las necesidades de los menores y de sus madres para mejorar las repercusiones emocionales, cognitivas y sociales que pueden tener en su desarrollo al ser testigos de la violencia hacia sus madres. Un recurso que hasta septiembre de este mismo año ha atendido a 2.400 menores, que realiza terapias con animales, y que tiene 18 sedes repartidas por todo el municipio.

¿Son suficientes o ineficaces las labores que actualmente se llevan a cabo en materia de concienciación dirigidas a menores acerca de la violencia de género?

Nunca nada será suficiente hasta que veamos la violencia de género totalmente erradicada de la sociedad. Sin embargo, creemos que las acciones que estamos llevando a cabo son, sin duda, eficaces. Tal es así que este mismo año aumentamos el presupuesto del Proyecto Sensibiliza-T (Servicio de Formación Especializada, Promoción de la Igualdad y Prevención de la Violencia Hacia la Mujer) en un 74 %. Está siendo una herramienta poderosa a la hora de que la sociedad, desde los más pequeños, conozca la importancia de la igualdad y a poner freno a cualquier conducta o comportamiento que atente contra la dignidad y la libertad de las personas.