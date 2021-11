Su conferencia del 9 de diciembre en Molina se titula ‘Las claves del cáncer’. Viendo su trayectoria, se podría decir que es usted un experto en esta enfermedad...

Me parece pretencioso calificarme a mí mismo como experto. Lo que sí puedo decir es que llevo más de treinta años trabajando en Oncología Molecular y, durante ese largo tiempo, en nuestro laboratorio hemos descubierto más de 60 genes humanos que contribuyen a la progresión del cáncer y a la generación de metástasis, nuevos genes causantes de cánceres hereditarios y, desde 2009, codirijo la contribución española al Consorcio Internacional de los Genomas del Cáncer. Dentro de esta iniciativa, hemos descifrado el genoma de centenares de pacientes con cáncer, identificado los genes más frecuentemente mutados en leucemia y desarrollado nuevas estrategias para trasladar a la práctica clínica todos estos descubrimientos.

Toda una trayectoria que se reflejará en su charla ¿El objetivo de la misma es sensibilizar sobre esta enfermedad o ayudar a prevenirla?

Va dirigida, en primer lugar, a explicar el origen, la biografía, la esencia y la herencia del cáncer. Después, la charla evolucionará de la incertidumbre a la esperanza, y se mostrarán los tratamientos más actuales y los que ya comienzan a llamar a la puerta. Finalmente, se discutirá de la importancia de la prevención. Prevenir para vivir es uno de los mantras fundamentales en el ámbito de la Oncología.

¿Cómo valora la investigación en cáncer que se realiza en la Región de Murcia?

Desde que tuve la fortuna de conocer al extraordinario profesor José Antonio Lozano Teruel, uno de mis grandes referentes personales y profesionales, me he sentido muy cercano a la UMU y conozco muy bien el trabajo que se realiza aquí. Me recuerda a la situación que vivimos en Asturias, formamos parte de universidades pequeñas y con pocos recursos, en las que todo es más difícil, pero en las que se sale adelante gracias a científicos con gran compromiso y dedicación. No hay que olvidar que el talento es el bien mejor repartido en el planeta, y hay tanto talento en Murcia o en Asturias como en Harvard o en Stanford.

Tiene también una faceta escritora, al ser autor de varios libros de enorme éxito editorial. ¿Deja notar su formación en Bioquímica y Biología Molecular en ellos?

Son ensayos que me ayudan a reflexionar sobre la vida y la vulnerabilidad humana, y pese a que escribo desde la ciencia, todos mis libros tienen banda sonora, galería de arte, cartelera de cine y recomendaciones literarias que ayudan a la comprensión e interpretación de esas reflexiones.