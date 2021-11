El Gobierno de la Región de Murcia planteó ayer en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes la necesidad de acreditar más plazas de medicina de familia en todo el país como «requisito imprescindible para la mejora de la Atención Primaria».

En el encuentro estuvieron presentes el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, y el de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, que reclamaron también que, para que la Conferencia de Presidentes «sea útil», se incluya en el orden del día para su debate la recuperación del fondo Covid para hacer frente a la pandemia; la aprobación de un fondo de nivelación para las comunidades peor financiadas, mientras no se aprueba un nuevo modelo suficiente y justo; la reforma del sistema de financiación; y la compensación de la deuda generada por la infrafinanciación.

«Son asuntos vitales que se deben tratar en el Consejo de Presidentes. Así lo hemos reclamado tanto desde la Región de Murcia como desde otras comunidades autónomas. Es hora de poner sobre la mesa la realidad que estamos viviendo y si es necesario que la Conferencia de Presidentes dure tres días, pues que dure tres días. Necesitamos ya debatir todo juntos una financiación justa para el conjunto de los españoles», concluyó Ortuño.

Por otra parte, también reclamaron que sea el Gobierno central el que asuma el sobrecoste de la ejecución de los fondos europeos ‘Next Generation’ y que ponen en riesgo su ejecución.

En concreto, desde la Comunidad se puso de manifiesto la necesidad de poner medidas correctoras porque «en la caótica asignación y normas» que impone Pedro Sánchez «se carga tanto» a las comunidades y ayuntamientos que reciban fondos europeos del Plan de Recuperación con una cofinanciación de hasta el 40%, el coste del IVA y los gastos en personal para su gestión y ejecución.

A esto se suma que los fondos «están basados en coste de estimación del proyecto, sin contar en el sobrecoste por el importante incremento de la inflación».

«En una comunidad autónoma tan infrafinanciada como la Región, estos sobrecostes que nos imponen al transferirnos el dinero de Europa son difícilmente asumibles», indicó Marín.

"Una ley caducada, del siglo pasado"

La presidenta de la asociación de Atención Temprana de la Región, María Santos, reclamó ante la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea que se facilite el acceso a la Atención Temprana a todas las familias que lo necesiten «por igual».

Santos compareció ante la comisión para abordar la proposición de ley por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región. Según destacó, las medidas que se contemplan en la ley «no van a aumentar el bienestar de los ciudadanos vulnerables ni de los niños ni de sus familias».

«Yo no sé de qué es esa ley, pero de atención temprana no es, se usa el nombre de atención temprana para blanquear y dar un falso respaldo técnico a unas medidas que no van en la línea de la evidencia científica», criticó.

Ante la comisión también compareció la representante de la asociación Martín Espejo de familias por la inclusión real, Elena Fernández, que apuntó que solo 23 de los 45 municipios de la Región tienen una atención temprana gratuita. Es por eso por lo que reclamó que se extienda la gratuidad del servicio al resto de los municipios.

Por último, el experto en la materia objeto de regulación, Julio Pérez López, señaló que el planteamiento de la propuesta de ley está «caducado, es del siglo pasado, no es un planteamiento con vistas de futuro». A su juicio, el itinerario es «ambiguo, con muchos recovecos que va a ralentizar su implantación».