La Comunidad ha atendido en un año a un 24% más de mujeres por violencia de género, según los datos que ofrecía este martes la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, que daba una rueda de prensa en la sede de su departamento, acompañada de la directora general de Mujer, María José García.

«Cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de que se estén incrementando las situaciones: hablamos de que se visibiliza. Y las mujeres cada vez confían más en los recursos que hemos puesto a su disposición. La violencia es algo que afecta a todo el entorno, especialmente a los hijos e hijas se las víctimas», apuntó la vicepresidenta en su intervención.

En concreto, La Red Regional de Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y los Puntos de Atención Especializada (PAE) han atendido entre enero y septiembre de este año a 19.088 mujeres víctimas de violencia de género, lo que supone un 24 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 15.358 mujeres, indicó la Comunidad en un comunicado.

Además, el servicio de atención jurídica, psicológica y de asesoramiento social sumó este año un total de 39.852 intervenciones, un 8 por ciento más que en 2020.

«Unas cifras que ponen de manifiesto no que haya cada vez más maltrato, si no que muestran que las mujeres se atreven cada vez más a salir de su infierno para buscar ayuda en los recursos existentes», según expresó la vicepresidenta, que remarcó «la importancia de ir más allá de las cifras y visibilizar este problema como un problema de todos y no sólo de las víctimas. Porque solo así, desde la implicación institucional y de la sociedad, conseguiremos poner fin a esta lacra».

Además, la Comunidad cuenta con una guía profesional que reúne todos los recursos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género y otros tipos de violencia hacia la mujer.

Por su parte, el Centro de Emergencias para mujeres maltratadas y sus hijos e hijas ha atendido a 184 mujeres y 104 menores; mientras que las casas de acogida y pisos tutelados están ocupadas por un total de 35 mujeres y 25 menores. También el Cavax, Servicio de prevención y atención integral a víctimas de abusos y agresiones sexuales, han atendido a 164 nuevas mujeres y realizado 1.540 intervenciones.