La Comunidad ha atendido en un año a un 24% más de mujeres por violencia de género, según los datos que ofrecía este martes la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, que daba una rueda de prensa en la sede de su departamento, acompañada de la directora general de Mujer, María José García.

“Cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de que se estén incrementando las situaciones: hablamos de que se visibiliza. Y las mujeres cada vez confían más en los recursos que hemos puesto a su disposición. La violencia es algo que afecta a todo el entorno, especialmente a los hijos e hijas se las víctimas”, apuntó la vicepresidenta en su intervención.

Ante la #ViolenciaDeGenero, recuerda: #EstamosContigo



✅Atención especializada

✅Programas subvencionados

✅Recursos de Alojamiento



☎️

1 1 2 situaciones de emergencia.

900 710 061 para una atención integral. pic.twitter.com/wbzXz2AKDC — Igualdad, LGTBi y Política Social Región de Murcia (@VicepresidenRM) 23 de noviembre de 2021

Franco dijo que 19.088 mujeres han sido atendidas en la red de recursos de la Comunidad este año, un 24% más que en 2020. Asimismo, hubo 39.852 intervenciones en total, un 8% más que en 2020.

La consejera también precisó que el centro de emergencias para mujeres maltratadas atendió en 2020 a 127 mujeres en total, con ellas iban 61 niños.

En casas de acogida, 35 mujeres recibieron alojamiento este año. Ocupación total de 60 personas, al sumar a los 25 menores que las acompañaban.

La vicepresidencia destacó la importancia de llamar al 112, para situaciones de emergencia, aunque también está el número gratuito 900 710 061, para una atención integral.

La lacra, en cifras

La Red Regional de Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y los Puntos de Atención Especializada (PAE) han atendido entre enero y septiembre de este año a 19.088 mujeres víctimas de violencia de género, lo que supone un 24 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 15.358 mujeres, indicó la Comunidad en un comunicado de prensa.

Además, el servicio de atención jurídica, psicológica y de asesoramiento social sumó este año un total de 39.852 intervenciones, un 8 por ciento más que en 2020. “Unas cifras que ponen de manifiesto no que haya cada vez más maltrato, si no que muestran que las mujeres se atreven cada vez más a salir de su infierno para buscar ayuda en los recursos existentes”, según expresó la vicepresidenta, que remarcó “la importancia de ir más allá de las cifras y visibilizar este problema como un problema de todos y no sólo de las víctimas. Porque solo así, desde la implicación institucional y de la sociedad, conseguiremos poner fin a esta lacra”.

Asimismo, recordó que “a finales de 2020 se elaboró un informe que recogía que el nivel de cumplimiento del Pacto Regional contra la Violencia de Género era ya cercano al 80 por ciento”. Añadió que "estamos pendientes del nuevo informe, aunque somos bastante optimistas, esperamos acercarnos al cien por cien”. No obstante, precisó que “todavía nos quedan 11 meses en 2022 para terminarlo".

Las mujeres, que en la actualidad son víctimas de malos tratos, o lo han sido con anterioridad, disponen de una Red Regional de 23 CAVI ubicados en los municipios de Murcia, que cuenta con dos, uno de ellos el Emavi gestionado por el ayuntamiento, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Mazarrón, Yecla, Las Torres de Cotillas, Torre Pacheco, Archena, Molina de Segura, San Javier, Mula, Alhama de Murcia, Santomera, Lorca, Cieza, Totana, Águilas, Alcantarilla, Fuente Álamo, Ceutí, Jumilla y Puerto Lumbreras; y con seis PAE en Abarán, Los Alcázares, Bullas, Cehegín, Fortuna y San Pedro del Pinatar.

El programa de intervención de los CAVI se adecúa a los objetivos y necesidades de cada mujer, sin la exigencia de requisitos previos ni limitación del número determinado de sesiones que se les ofrece. Son lugares de encuentro para las mujeres, en los que se ofrece un espacio donde reforzar sus sentimientos de seguridad y protección. Se trata de proporcionarles una atención integral, personalizada y gratuita durante el tiempo necesario para poder romper y salir de la situación de maltrato.

El equipo profesional de los CAVI está formado por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, que proporcionan apoyo psicológico, a nivel individual y/o grupal, asesoramiento social sobre los recursos más adecuados a la situación y también asesoramiento jurídico acerca de todo lo relacionado con la situación de maltrato.

Por otro lado, los menores que también son víctimas de violencia son atendidos en los recursos que tiene la Comunidad, como son los Puntos de Encuentro Familiar, así como con el Servicio de Atención Psicológica para los menores expuestos a la violencia de género (Sapmex) ubicado en 18 municipios de la Región, donde se ha atendido a un total de 2.400 menores hasta septiembre de este año lo que representa una media de 267 menores al mes.