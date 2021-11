Si usted tiene un accidente en el que ha estado involucrado, como causa del siniestro, un vehículo robado, sin seguro o desconocido (que se da a la fuga) debe acudir al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) como Fondo de Garantía.

En el caso de un coche desconocido, esta entidad pública tendrá que indemnizar los eventuales daños personales y en los bienes derivados del accidente, pero no es un proceso precisamente fácil ya que la víctima debe acreditar la existencia de ese coche desconocido y eso no siempre es posible, por ejemplo, cuando ocurre a horas intempestivas y no hay testigos.

Ése ha sido el caballo de batalla de Francisco López, vecino del Barrio del Progreso de 44 años, durante los dos últimos años. Según relata a través de su abogado, el 6 de octubre de 2019 sufrió un grave accidente de tráfico cuando conducía su motocicleta, una pequeña Vespa, en la rotonda de Media Markt de Murcia. Poco antes de las 17.00 horas de ese domingo, cuando se dirigía a su lugar de trabajo, tuvo que esquivar a un coche no identificado que se saltó la señal de ceda el paso de acceso a la circular desde la calle Vicente Aleixandre. La abrupta aparición del vehículo obligó a Francisco a realizar una maniobra evasiva que le hizo perder el control de la moto y colisionar brutalmente contra una palmera que se encontraba en la zona ajardinada de la mediana. El coche causante del siniestro, posiblemente un Volkswagen de color oscuro según Francisco, no se detuvo para auxiliarle, se dio a la fuga y nunca pudo ser localizado por la Policía. Como consecuencia de la colisión, la víctima se fracturó la tibia, el peroné, el fémur, la cadera y la pelvis, además de las dos manos. Desde entonces ha vivido un calvario de operaciones y sesiones de rehabilitación; a día de hoy sigue en silla de ruedas y no ha recibido ninguna indemnización por el accidente. El pasado mes de septiembre le fue otorgada la incapacidad permanente absoluta.

El abogado estima que, como mínimo, le corresponde a su cliente 100.000 euros, y acudirá a la vía judicial

Tras remitir al Consorcio el informe de su situación y la solicitud de indemnización, esta entidad le respondió en septiembre de 2020 que no le correspondía hacerse cargo del pago «por no constar elementos objetivos que acreditaran la intervención de un vehículo desconocido causante del accidente». La entidad de carácter público justificó su decisión en el contenido del atestado policial del siniestro en el que los agentes desestimaron el testimonio de un testigo de lo sucedido por contradicciones.

El abogado que lleva el caso de Francisco, Valentín Fernández, no entiende la decisión del Consorcio. «Hay un testigo presencial pero por la ley de protección de datos no hemos tenido acceso a él, solo en el caso de que acudamos a la vía judicial podré notificar que se personen los agentes y ese testigo», señala. Tras varios escritos al Consorcio que no fueron respondidos, el letrado envió el pasado 25 de octubre el último «para incorporar que se le había concedido a mi cliente el certificado de incapacidad permanente, pero tampoco me han contestado», indica Fernández, que explica que le queda, como última instancia, el Servicio de Atención al Asegurado. Si este canal tampoco da resultados, Fernández anuncia que interpondrá una demanda contra esta entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Aunque se muestra prudente con la cifra, el abogado estima que la indemnización superará los 100.000 euros «y puede que ronde los 200.000 euros, o más». Además, este abogado se guarda un as bajo la manga. «Tenemos otro testigo presencial», desvela Fernández.

En la información que publicó en su día La Opinión sobre el accidente se incluyó el correo electrónico del abogado de Francisco para que en caso de que un lector tuviese un dato o hubiera presenciado el accidente, se pusiera en contacto con el letrado. «Gracias a esa indicación se puso en contacto conmigo un vecino de la zona que lo presenció todo, y es algo que utilizaré si finalmente acudimos a la vía judicial», asegura el abogado, que está convencido que estos testimonios, junto con el atestado policial y los informes médicos, les darán la razón ante la justicia.