O algo. Por lo que he leído por ahí, esa mujer tan agradable y simpática, tan tierna y flexible, tan moderada en sus opiniones políticas, que es marquesa, o algo, Cayetana Álvarez de Toledo, pone como hoja de perejil a Teodoro García Egea en un libro, o algo, que ha escrito. Otros personajes de la derecha política y mediática, incluida Díaz Ayuso, también critican a nuestro hombre murciano en la cúpula del PP. Tengo una conversación sobre el tema con un muy inteligente miembro de este partido y me asegura que esta guerra la va a ganar Teodoro, que al final Casado firmará la paz con las dos señoras, y que, «si no se tuerce la cosa» (cita textual), el de Cieza será vicepresidente del gobierno de España, o algo, tras las próximas elecciones.

Nuevos gustos. Sentado en una terraza, por la mañana, con un amigo, este me dice: «Mira las mesas y lo que está desayunando la gente. Casi nadie está tomando el café y las tostadas corrientes. Hay varios que se las toman con jamón y tomate. Y aquel se está poniendo ciego a tortilla de patatas. Mira, unas tostadas de tomate y aguacate. Será vegetariana, ella». Compruebo lo que me dice y es verdad. El café con leche, sí, pero el acompañamiento ha cambiado. Paz, amor y ropa fea. Una mujer a otras dos, en la gran superficie esa de siempre, mirando un expositor de complementos de señora: «No sé qué regalarle. Es que tiene de todo, y luego lo único que se pone son esas cosas horrorosas que ella se compra». «Es que es un poco hippie», dice una de las otras. El largo viaje. Como sigan alargando el viaje en el Ave de Cartagena Murcia-Madrid (ahora resulta que va a parar un buen rato en Orihuela) nos va a traer más cuenta ir en coche a Albacete y tomar el AVE allí, que es lo que venimos haciendo desde hace tiempo. ¿A quién se le ocurriría que nuestro AVE viniera por Alicante? (No sé a quién se le ocurrió, pero sí sé quién lo aceptó) Series y cine. Estoy viendo la serie Glória, así, con tilde. Es portuguesa, oiga, y está muy bien, pero que muy bien hecha. Va de espías y eso, pero a la vez tiene un toque de reflejo social del país en la época en la que se desarrolla (años cincuenta del siglo pasado) que convence mucho. Lo cierto es que ha tenido un gran éxito a nivel internacional y es la primera vez que eso ocurre con un producto televisivo de Portugal. Creo que es muy entretenida, si quieren verla. También he intentado ver una película que se llama Alerta roja, que está en una plataforma, interpretada (es un decir) por Dwayne Jhonson y Ryan Reynolds. Es más mala que un trueno. Quizás les guste a los chiquillos, pero encima es violenta. Cosa más tonta de película. Buen zagal. Esta semana le han hecho una entrevista a Carlos Alcaraz en ORM. Se mostró muy cercano y sencillo, así como tirando un poco a Rafa Nadal, pero todavía más normal, lo que se agradece mucho al ser de aquí, de El Palmar. Dijo que sigue siendo el mismo de siempre, que sus amigos son los que ha tenido toda la vida y que está muy agradecido a Juan Carlos Ferrero, su entrenador, porque confió en él. Habló de su padre y de su abuelo, y dijo que sigue siendo Carlitos para todo el mundo. Y es verdad; en la final del torneo de masters junior, pudimos ver que en su bolsa de deporte llevaba grabado Carlitos Alcaraz. Y es un placer verlo jugar al tenis. Si tiene suerte con las lesiones, llegará muy lejos. Como antes. Una vecina me dice: «Estoy comprando mucho en la tienda del barrio. Oye, que estoy ya de macrosupermercados hasta las narices». (Yo también lo hago, y está muy bien, oiga. Parece que no son de esta época, pero da gusto ver que todavía existen, igual que cuando nuestras madres nos mandaban a comprar un cuarto de kilo de azúcar). Qué espanto lo de La Palma, ¿verdad? Todo lo de ver el volcán y la lava cayendo y llegando al mar es muy impresionante, pero cuando piensas en la gente que se ha quedado sin casa, sin sus campos de cultivo, sin nada, así, en unos días, da miedo. Y nadie se atreve a predecir cuándo puede acabar la erupción. Qué pena, oiga.