La científica Ana Montalbán Arques (Librilla, 1987) ha recibido con motivo de su revolucionario tratamiento contra el cáncer de colon el premio ‘Breakthrough of the Year in the Emerging Talents’, un galardón de prestigio internacional que le ha valido el reconocimiento como talento científico emergente y que cada año concede la fundación Falling Walls, una organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín y que se dedica a la promoción de la Ciencia y las Humanidades.

Cuando Ana Montalbán terminó sus estudios de Biología en la Universidad de Murcia en 2010, en ningún momento sobrevoló por su cabeza la idea de salir fuera de España para poder trabajar, «ni tan siquiera salir de la Región de Murcia», confiesa. "En España, la investigación no se valora igual que en el extranjero y acabas por sentirte estancada" Al terminar el máster de Biología Molecular y Biotecnología, recibió una contundente respuesta por parte de sus profesores: «Ana, tú deberías seguir investigando, pero lamentablemente no tenemos suficientes recursos para que te quedes con nosotros y lo mejor es que pidas una beca en Europa». Montalbán asegura a LA OPINIÓN que «en España, la investigación no se valora igual que en el extranjero y acabas por sentirte estancada, sin posibilidad de avanzar y de progresar», este fue uno de los motivos por los que la joven científica, después de cuatro años en Austria estudiando la ‘microbiota’, un conjunto de bacterias presentes en el cuerpo humano fundamentales para el desarrollo de las funciones vitales, regresó por «cabezonería de encontrar trabajo en España» a Madrid, donde tras un año de estancia decidió, finalmente, coger las maletas e irse a Suiza para continuar con su tarea investigadora en la Universidad de Zúrich; en ella encontró un proyecto relacionado con el cáncer de colon que vio «muy interesante» y por eso decidió quedarse. Busca acabar con los efectos secundarios que conllevan los tradicionales tratamientos En su traducción al español, ‘Rompiendo el muro de las terapias ineficaces contra el cáncer’ es el título del proyecto que presentó Montalbán en representación de Suiza y que resultó elegido de entre más de 70 proyectos en los premios Falling Walls en Berlín; su trabajo se basa en un novedoso tratamiento para combatir el cáncer de colon, que consiste en administrar unas cápsulas a los pacientes vía oral; en estas cápsulas se esconde una combinación de bacterias que, tras la ingesta, se liberan en el colon, y a partir de ese momento se comienzan a reactivar, a reproducirse y a colonizar el intestino para desempeñar la función que tienen, «modificar la respuesta inmune para que las células inmunitarias puedan infiltrarse dentro del cáncer y, una vez dentro, empezar a matar las células tumorales responsables de la enfermedad», desarrolla con detalle Montalbán a esta redacción. Con esta terapia buscan, además, acabar con los efectos secundarios que conllevan los tradicionales tratamientos contra el cáncer como la caída del cabello y la infertilidad en quimioterapia o la ineficacia de la inmunoterapia en los casos de cáncer de colon. «Hasta en un 95% de los casos no se puede emplear esta técnica», aclara. Estas prometedoras cápsulas también han demostrado en ensayos clínicos con ratones su efectividad con otros tipos de cánceres como el de mama, melanoma y pulmón. Habrá que esperar hasta que se lleven a cabo los primeros ensayos con humanos; la librillana espera que para 2024 se puedan someter a 24 pacientes con cáncer de colon a esta medicación; asegura que «es un proceso que necesita mucho tiempo porque, aparte de la investigación, son fundamentales los procedimientos regulatorios con la Agencia Europea del Medicamento; ellos nos requieren muchos ensayos, resultados e informes que prueben la seguridad de la terapia». Un futuro muy esperanzador para el tratamiento de una enfermedad que representa la segunda causa de mortalidad por cáncer en los países desarrollados y donde sólo en España se detectan de media 26.000 casos de cáncer de colon cada año. A los jóvenes aspirantes a científicos, Montalbán les aconseja que «no se pongan límites e intenten ser los mejores en aquello que les guste».